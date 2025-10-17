Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cinegrafista da TV Bahia é atingido por relógio durante transmissão do Ba-Vi

Relógio foi arremessado no segundo tempo da partida

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Yan Inácio

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:29

Profissional levou quatro pontos na cabeça
Profissional levou quatro pontos na cabeça Crédito: Reprodução/GE

Um cinegrafista Marcelo Xavier, da TV Bahia sofreu um corte na cabeça após ser atingido por um relógio durante a transmissão do Ba-Vi 504, no Barradão, na noite da última quinta-feira (17).

A situação aconteceu no segundo tempo da partida, quando o profissional estava atrás do gol defendido por Ronaldo, do Bahia. Depois de ser atingindo, ele foi levado por colegas para a ambulância no gramado, onde recebeu uma injeção para dor e quatro pontos para fechar o corte, segundo o ge.

Xavier passa bem. O fato não foi registrado na súmula da partida. O Vitória derrotou o Bahia por 2 a 1, com gols de Renato Kayzer e Cáceres, enquanto Tiago descontou para o Tricolor.

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão

Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 16
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO

Clima de tensão

Mesmo com a determinação de torcida única no clássico BA-VI, o clima de tensão e violência entre torcidas organizadas tomou conta de Salvador na noite desta quinta-feira (16) depois de ameaças feitas na cidade.

Em diferentes pontos da capital, foram registradas brigas, agressões, tumultos, prisões e apreensões de armas brancas e artefatos explosivos, de acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Em Castelo Branco, policiais da 47ª CIPM foram acionados após um homem ser espancado por um grupo de torcedores organizados. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram quatro suspeitos tentando fugir, mas conseguiram detê-los.

Briga de torcidas organizadas em Salvador

Brigas e terror na por Reprodução
Brigas e terror na por Reprodução
Brigas e terror na por Reprodução
1 de 3
Brigas e terror na por Reprodução

A vítima das agressões precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto os suspeitos, que eram adolescentes, foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

No mesmo local, dez minutos depois, 15 integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes por estarem em uma briga generalizada que assustou moradores do bairro.

Em Narandiba, as organizdas também causaram medo. Isso porque o Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT) da Rondesp Central, em apoio à 23ª CIPM, interceptou um grupo suspeito de causar tumulto na Avenida Edgard Santos.

Durante a abordagem, três pessoas, sendo um adolescente, foram flagradas portando facas, uma soqueira, uma bomba artesanal, um rojão e balaclavas. Todo o material foi apreendido, e os envolvidos foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Os episódios de violência ocorreram mesmo após uma série de alertas sobre o risco de confrontos entre torcedores organizados antes do clássico, como mostrou o CORREIO.

Leia mais

Imagem - Após participar de gols do Vitória no Ba-Vi, Ramon celebra jogo e brinca: 'Cheio de dor nas pernas'

Após participar de gols do Vitória no Ba-Vi, Ramon celebra jogo e brinca: 'Cheio de dor nas pernas'

Imagem - Dudu pede desculpa pela expulsão no Ba-Vi e técnico do Vitória perdoa jogador: 'Nos ajudou'

Dudu pede desculpa pela expulsão no Ba-Vi e técnico do Vitória perdoa jogador: 'Nos ajudou'

Imagem - Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Leia mais

Imagem - Após participar de gols do Vitória no Ba-Vi, Ramon celebra jogo e brinca: 'Cheio de dor nas pernas'

Após participar de gols do Vitória no Ba-Vi, Ramon celebra jogo e brinca: 'Cheio de dor nas pernas'

Imagem - Dudu pede desculpa pela expulsão no Ba-Vi e técnico do Vitória perdoa jogador: 'Nos ajudou'

Dudu pede desculpa pela expulsão no Ba-Vi e técnico do Vitória perdoa jogador: 'Nos ajudou'

Imagem - Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Mais recentes

Imagem - 'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi
Imagem - Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'

Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'
Imagem - Kayzer celebra oitavo gol na Série A e explica cobrança de pênalti: 'Confiança'

Kayzer celebra oitavo gol na Série A e explica cobrança de pênalti: 'Confiança'

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)