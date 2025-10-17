Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Confontos aconteceram após ameaças na capital

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:50

Briga de torcidas organizadas em Salvador Crédito: Reprodução

Mesmo com a determinação de torcida única no clássico BA-VI, o clima de tensão e violência entre torcidas organizadas tomou conta de Salvador na noite desta quinta-feira (16) depois de ameaças feitas na cidade. 

Em diferentes pontos da capital, foram registradas brigas, agressões, tumultos, prisões e apreensões de armas brancas e artefatos explosivos, de acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Em Castelo Branco, policiais da 47ª CIPM foram acionados após um homem ser espancado por um grupo de torcedores organizados. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram quatro suspeitos tentando fugir, mas conseguiram detê-los.

Briga de torcidas organizadas em Salvador

Brigas e terror na por Reprodução
Brigas e terror na por Reprodução
Brigas e terror na por Reprodução
1 de 3
Brigas e terror na por Reprodução

A vítima das agressões precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto os suspeitos, que eram adolescentes, foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

No mesmo local, dez minutos depois, 15 integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes por estarem em uma briga generalizada que assustou moradores do bairro.

Em Narandiba, as organizdas também causaram medo. Isso porque o Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT) da Rondesp Central, em apoio à 23ª CIPM, interceptou um grupo suspeito de causar tumulto na Avenida Edgard Santos.

Durante a abordagem, três pessoas, sendo um adolescente, foram flagradas portando facas, uma soqueira, uma bomba artesanal, um rojão e balaclavas. Todo o material foi apreendido, e os envolvidos foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Os episódios de violência ocorreram mesmo após uma série de alertas sobre o risco de confrontos entre torcedores organizados antes do clássico, como mostrou o CORREIO.

Leia mais

Imagem - Tensão fora do estádio: torcidas organizadas causam brigas nas ruas de Salvador

Tensão fora do estádio: torcidas organizadas causam brigas nas ruas de Salvador

Imagem - PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Tags:

Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Sem chuva? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - 6 motivos importantes para manter as vacinas em dia

6 motivos importantes para manter as vacinas em dia
Imagem - Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

Apenas 215 pacientes realizam diálise peritoneal na Bahia, alerta entidade

MAIS LIDAS

Imagem - Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa
01

Cientistas já sabem quando e como ocorrerá a próxima extinção em massa do planeta, e ela é mais cedo do que se pensa

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição
03

Mulher se veste de homem para matar travesti após furto em casa de prostituição

Imagem - Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja
04

Mãe de Tata teria postado indiretas pouco antes de Cocielo anunciar separação; veja