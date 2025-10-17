GUERRA ANUNCIADA

Brigas e prisões: torcidas organizadas causaram terror em Salvador antes do BA-VI

Confontos aconteceram após ameaças na capital

Wendel de Novais

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07:50

Briga de torcidas organizadas em Salvador Crédito: Reprodução

Mesmo com a determinação de torcida única no clássico BA-VI, o clima de tensão e violência entre torcidas organizadas tomou conta de Salvador na noite desta quinta-feira (16) depois de ameaças feitas na cidade.

Em diferentes pontos da capital, foram registradas brigas, agressões, tumultos, prisões e apreensões de armas brancas e artefatos explosivos, de acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Em Castelo Branco, policiais da 47ª CIPM foram acionados após um homem ser espancado por um grupo de torcedores organizados. Ao chegarem ao local, os agentes flagraram quatro suspeitos tentando fugir, mas conseguiram detê-los.

A vítima das agressões precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto os suspeitos, que eram adolescentes, foram encaminhados para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).

No mesmo local, dez minutos depois, 15 integrantes da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) foram detidos e conduzidos à Central de Flagrantes por estarem em uma briga generalizada que assustou moradores do bairro.

Em Narandiba, as organizdas também causaram medo. Isso porque o Batalhão de Patrulhamento Tático (BPT) da Rondesp Central, em apoio à 23ª CIPM, interceptou um grupo suspeito de causar tumulto na Avenida Edgard Santos.

Durante a abordagem, três pessoas, sendo um adolescente, foram flagradas portando facas, uma soqueira, uma bomba artesanal, um rojão e balaclavas. Todo o material foi apreendido, e os envolvidos foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.