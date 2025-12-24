HORÁRIOS, TRANSPORTE E MAIS

Tudo que você precisa saber para os shows de Frei Gilson, Roberto Carlos e Festival Virada Salvador

CORREIO listou programação, o que é proibido levar, linhas de ônibus com horário estendido e outros serviços úteis para quem vai curtir as festas

Larissa Almeida

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:00

Festival Virada Salvador Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

Na véspera do Natal, Salvador se prepara não apenas para comemorar a data, mas também para dar início a uma sequência de festas que só termina no ano que vem. Com uma megaoperação montada, a prefeitura anunciou, nesta terça-feira (23), uma série de serviços que estarão disponíveis para o público que vai conferir de perto os shows de Frei Gilson, Roberto Carlos, Ivete Sangalo e demais artistas, na Arena O Canto da Cidade, entre os dias 25 e 31 de dezembro.

No período, o local deve receber cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto a cidade deve ganhar 291 mil visitantes, 10% a mais do que foi registrado no ano passado. De acordo com o prefeito Bruno Reis, a expectativa é que os dias de festa levem a rede hoteleira a alcançar 100% de ocupação e que haja crescimento da economia soteropolitana.

“São praticamente sete dias de evento que geram milhares de empregos. São mais de 5 mil pessoas que estarão trabalhando, indireta ou diretamente, e vão poder ter um incremento na renda. Nesse período, a quantidade de voos que chegam na nossa cidade para ir a nossos bares e restaurantes, frequentar nossos pontos turísticos e consumir nossos produtos injetam quase R$ 600 milhões na economia”, afirma.

Veja ordem de atrações na Arena O Canto da Cidade

Quinta-feira (25)

Show do Padre Jaciel Bezerra – 16h

Santa Missa celebrada por Dom Gilvan Pereira

Show de Frei Gilson – A partir das 19h

Sexta-feira (26)

Show de Roberto Carlos – A partir das 19h, com abertura dos portões às 19h

Sábado (27)

A partir das 19h:

Parangolé

Leó Santana

Wesley Safadão

Léo Foguete

Domingo (28)

Edson Gomes

Claudia Leitte

Simone Mendes

Pablo

Tony Salles

Segunda-feira (29)

Durval Lelys

Nattan

Natanzinho Lima

Matheus e Kauan

Psirico

Terça-feira (30)

Olodum

Alok

Bell Marques

Belo

Felipe Amorim

Quarta-feira (31)

Xanddy Harmonia

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo

Mari Fernandez

Manu Bahtidão

Timbalada

Serviços:

Acesso e horários

O acesso à arena ocorrerá por um único ponto, pela orla, no sentido Jardim de Alah–Itapuã. A estratégia foi mantida por questões de segurança, conforto e melhor controle do fluxo de pessoas. Em todos os dias do evento, os portões serão abertos às 15h. Haverá cinco shows por noite, a partir das 19h30 e com término previsto às 5h. No dia 31 de dezembro, a programação contará com seis atrações, com encerramento estimado às 6h30.

O que não pode levar?

Entre os itens proibidos na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio, estão garrafas de vidro, coolers, bolsas térmicas, metais, facas, facões, objetos perfurocortantes, substâncias químicas e materiais inflamáveis, além de qualquer item que possa representar risco à integridade física do público. Na noite da virada, excepcionalmente, será permitido o acesso com espumantes em vasilhames de plástico para quem deseja brindar a chegada do novo ano. Garrafas de vidro seguem proibidas.

Transporte coletivo

Para facilitar o acesso, serão criadas três linhas especiais, saindo dos terminais Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, com destino direto ao evento. Além disso, seis linhas regulares irão operar com horário estendido, das 18h à 1h da manhã, atendendo diretamente a área da festa e conectando diferentes regiões da cidade ao local dos shows. Durante os dias do evento, dois pontos provisórios de ônibus serão implantados na Avenida Octávio Mangabeira, um em cada sentido, enquanto os demais pontos do trecho ficarão temporariamente desativados.

As linhas que funcionarão em horário estendido são as seguintes:

1001 – Aeroporto x Praça da Sé

1007 – Jardim das Margaridas / Terminal Aeroporto x Lapa

1034 – Parque São Cristóvão x Barroquinha

1134 – Cabula VI x Pituba

1247 – Conjunto Arvoredo / Tancredo Neves x Patamares

1637 – Mirante de Periperi x Imbuí / Boca do Rio

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuará com uma operação reforçada de ordenamento viário e fiscalização no entorno do evento. O esquema contará com 12 pontos fixos de fiscalização, além de rondas móveis, com a atuação de 40 agentes por noite, em sistema de revezamento, totalizando cerca de 200 profissionais ao longo de toda a operação. A área contará ainda com vagas específicas para embarque e desembarque de pessoas com deficiência e de veículos por aplicativo, além de nove bolsões de estacionamento, somando 996 vagas de zona azul.

Segurança

Foi montado um esquema integrado de segurança, com atuação da Guarda Civil Municipal, além de agentes da Semop, Transalvador, Semob, Saltur, Sedur, SMS, SPMJ e Sempre. As ações incluem trabalho preventivo com orientação ao público, distribuição de pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, devolução de documentos perdidos e acolhimento a mulheres e filhos de ambulantes. A proteção dos equipamentos e da arena será reforçada com o uso de 40 câmeras de monitoramento, instaladas em pontos estratégicos, além do apoio de drones.

A Guarda Civil Municipal contará com cerca de 500 agentes, atuando de forma integrada, tanto na área interna quanto externa da arena. Entre as ações previstas, estão o patrulhamento preventivo, identificação de crianças, proteção do patrimônio público e apoio aos demais órgãos envolvidos.

O entorno da arena ganhou, ainda, um reforço na iluminação e nos acessos, com a instalação de mais de 1.300 projetores e ampliação da rede elétrica. Equipes da Diretoria de Iluminação Pública contará com equipes de plantão diuturno para monitorar o funcionamento desses equipamentos.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) montou um esquema especial de assistência, com funcionamento 24 horas, entre os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O módulo de saúde contará com 20 leitos de observação, incluindo um leito de reanimação totalmente equipado para casos graves, além de equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e farmacêutico. Em situações de maior complexidade, os pacientes serão regulados para unidades hospitalares, com ambulância completa de prontidão.

A operação de saúde inclui ainda ações do Centro de Controle de Zoonoses, com inspeções voltadas à prevenção de arboviroses, leptospirose e incidentes envolvendo abelhas e marimbondos, além do monitoramento da qualidade da água realizado pela Vigilância Sanitária nos centros de hidratação e módulos de saúde.

Limpeza

Antes, durante e após os dias de festa, equipes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) estarão distribuídas pela arena e áreas adjacentes em uma operação especial de limpeza. Os agentes vão atuar com equipamentos mecanizados, banheiros climatizados, chuveiros ambulantes e ações de sustentabilidade, como coleta seletiva, central de catadores, apoio logístico à reciclagem e compensação de emissões de gases de efeito estufa, reforçando o compromisso ambiental do evento.

Social e apoio à mulher

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), por meio do Projeto Réveillon Social, promoverá o funcionamento do Mirante Acessível, com equipe formada por audiodescritores, intérpretes de Libras e guias especializados, garantindo a participação de pessoas com deficiência. O evento contará ainda com posto avançado do Centro de Atenção à Mulher na arena, além do apoio da Casa da Mulher Brasileira e do Botão Lilás, garantindo atendimento e encaminhamento em casos de violência de gênero.

O festival contará, ainda, com um estande fixo na arena e equipes volantes da Ouvidoria Geral do Município, permitindo que o público registre elogios, denúncias, reclamações e sugestões. O atendimento também estará disponível por meio do Disque Salvador 156, que funcionará 24 horas, além dos canais digitais do Portal Salvador Digital.

Wi-Fi grátis e transmissão

O público do festival contará com internet Wi-Fi gratuita, disponibilizada por meio do Conecta Salvador, além de equipes técnicas de plantão ao longo de todo o evento. Haverá cobertura em tempo real, transmissões ao vivo dos shows e bastidores nos canais oficiais da Prefeitura, além de conteúdos exclusivos nas redes sociais do Festival Virada Salvador.

