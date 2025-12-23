Acesse sua conta
Ambulantes terão transporte e refeições gratuitas durante o Virada Salvador; veja como vai funcionar

Restaurante Popular será montado no espaço da festa, oferecendo almoço gratuito aos ambulantes credenciados e a um ajudante previamente cadastrado

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 20:32

Giro de fotos: Confira quem curtiu Ivete, Bell, Simone e mais no 4º dia do Festival Virada Salvador
Ambulantes terão transporte e refeições gratuitas durante o Virada Salvador Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Os ambulantes cadastrados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para trabalhar durante o Festival Virada Salvador receberão duas passagens gratuitas por dia, no período de 25 e 31 de dezembro. O benefício será disponibilizado por meio de um cartão de transporte, que permitirá o deslocamento de ida e volta até o local do evento sem custos. Além disso, entre os dias 26 e 31 de dezembro, será montado um Restaurante Popular no espaço da festa, oferecendo almoço gratuito aos ambulantes credenciados e a um ajudante previamente cadastrado.

A novidade foi anunciada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, durante a coletiva de apresentação da operação de serviços do evento, realizada na tarde desta terça-feira (23), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. O prefeito destacou que a iniciativa busca valorizar quem trabalha diretamente para garantir o funcionamento da festa e reforçar a dimensão social do evento.

Para esta edição do festival, foram disponibilizadas 600 vagas para ambulantes que irão comercializar bebidas em isopor, 10 para tabuleiros de baiana de acarajé, 70 para baleiros, 15 para carrinhos de pipoca, cinco para veículos de comércio de gelo, 15 para coleta de recicláveis e 10 vagas para food trucks.

Segundo Bruno Reis, a ação assegura dignidade e tranquilidade aos trabalhadores durante os dias de programação. “Os trabalhadores poderão ir e voltar para o local da festa sem precisar custear o transporte público, além de contar com uma refeição diária, o que representa mais cuidado e respeito com quem ajuda a fazer o maior Réveillon do Brasil”, afirmou.

Os ambulantes credenciados contarão ainda com ações específicas de proteção e acolhimento por meio do programa Salvador Acolhe, que funcionará 24 horas entre os dias 25 e 31 de dezembro, oferecendo um espaço seguro para crianças e adolescentes filhos de ambulantes.

