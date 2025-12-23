ASTROLOGIA

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante

Esses signos enfrentarão provações importantes, mas cada desafio abre caminho para crescimento, força e novas conquistas

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

O ano de 2026 traz testes reais para quatro signos que serão empurrados a assumir mudanças inevitáveis. Não é um período leve, mas é transformador: cada obstáculo surge para fortalecer, amadurecer e alinhar esses signos com escolhas mais conscientes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: 2026 exige responsabilidade, foco e maturidade. Você pode sentir tudo mais lento no início, mas cada passo é firme e constrói resultados sólidos. É um ano de evolução real, daqueles que deixam marcas positivas para o futuro. Dica cósmica: tenha paciência; o processo está moldando sua melhor versão.

Leão: O ano pede desapego e coragem para soltar o que já não combina com quem você está se tornando. Relações, rotinas e padrões antigos pedem revisão. Quando você libera espaço, novas oportunidades surgem com força. Dica cósmica: confie no movimento; deixar ir é um ato de poder.

Libra: 2026 coloca você diante de desafios que pedem posicionamento claro. Você terá a chance de fortalecer sua autonomia e aprender a dizer “não” sem culpa. O resultado é uma nova segurança interna que te guia o ano inteiro. Dica cósmica: não tema confrontos, eles revelam seus limites verdadeiros.

Aquário: O ano traz transformações internas profundas e revisões de caminhos importantes. Situações antigas perdem sentido, e você é convidada a reconstruir a vida com mais autenticidade. No fim, você emerge mais forte e mais consciente do próprio valor. Dica cósmica: aceite a mudança, ela está abrindo a sua melhor fase.