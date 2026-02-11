Bancos de couro, TV de 43” e frigobar duplo: quanto custa e o que tem na nova Filomena, a Kombi milionária de Neymar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:25
A nova Filomena já virou atração em Santos. O presente dado por Neymar Pai ao filho no aniversário de 34 anos não é apenas um veículo restaurado, mas uma releitura afetiva da Kombi que marcou o início da trajetória do craque no futebol. Sem conseguir localizar o modelo original que acompanhou os primeiros treinos e até ajudou no sustento da família, o empresário decidiu encomendar uma réplica personalizada, transformando memória em luxo sobre rodas.
A Kombi é de 2012 passou por uma restauração completa, com customização sob medida em Campinas. O prazo comum para um projeto desse porte é de cerca de dez meses, mas a equipe responsável teve apenas quatro para finalizar tudo, já que a entrega precisava acontecer até fevereiro, mês do aniversário do jogador.
Filomena, a Kombi de Neymar em detalhes
Por dentro, a nova Filomena combina nostalgia e sofisticação. O modelo ganhou bancos de couro reclináveis, encostos personalizados com os nomes do chamado “Neyclã”, televisão de 43 polegadas, dois frigobares, sistema de som multimídia, ligação por aproximação, além de ar-condicionado. As cores azul e branca predominam, seguindo o pedido da família.
Na parte externa, a Kombi também chama atenção. Uma escada dá acesso ao bagageiro e ao teto, que suporta até 120 quilos. O modelo já foi testado pelo atacante, que chegou ao centro de treinamento do Santos dirigindo o novo xodó, chamando a atenção de torcedores e funcionários.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
A Filomena foi fabricada pela empresa Império das Kombis. Um serviço como este custa, em média, cerca de R$ 250 mil. Após a repercussão nas redes sociais de Neymar, a procura pelo serviço disparou. A empresa, que costuma entregar aproximadamente 24 unidades por ano, já precisou rever o planejamento para atender à nova demanda.
Mais do que um carro estilizado, a Kombi carrega simbolismo. Foi em uma Filomena original que Neymar Pai levava o filho aos treinos no início da carreira, além de utilizá-la para trabalhos que ajudavam nas despesas da casa. Agora, a história retorna às ruas, em versão repaginada e de alto padrão, unindo passado e presente na rotina do camisa santista.