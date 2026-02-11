CARNAVAL

Relembre os últimos 24 sucessos de Claudia Leitte no Carnaval

Desde sua estreia no Babado Novo, em 2011, até a carreira solo, Claudia Leitte coleciona hits

Claudia Leitte já foi vocalista de banda de forró e passou por várias transformações musicais durante sua carreira, mas foi ainda na fase da adolescência através de amizade com personalidades do mundo artístico, que foi introduzida no circuito da Axé Music. Desde sua estreia no Babado Novo, em 2001, a cantora coleciona vários hits que embalaram vários Carnavais, passando pela criação dos blocos Largadinho e Blow Out, até sua consolidação como artista no Carnaval de Salvador. Hoje, seja nos blocos, cercada pelos “bolhas”, como são conhecidos carinhosamente seus fãs até as apresentações em camarotes e pipocas, Claudia é personalidade marcada na folia momesca.