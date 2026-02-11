Acesse sua conta
Relembre os últimos 24 sucessos de Claudia Leitte no Carnaval

Desde sua estreia no Babado Novo, em 2011, até a carreira solo, Claudia Leitte coleciona hits

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 08:00

Claudia Leitte lançu vários hits de Carnaval nos últimos anos
Claudia Leitte lançu vários hits de Carnaval nos últimos anos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Claudia Leitte já foi vocalista de banda de forró e passou por várias transformações musicais durante sua carreira, mas foi ainda na fase da adolescência através de amizade com personalidades do mundo artístico, que foi introduzida no circuito da Axé Music. Desde sua estreia no Babado Novo, em 2001, a cantora coleciona vários hits que embalaram vários Carnavais, passando pela criação dos blocos Largadinho e Blow Out, até sua consolidação como artista no Carnaval de Salvador. Hoje, seja nos blocos, cercada pelos “bolhas”, como são conhecidos carinhosamente seus fãs até as apresentações em camarotes e pipocas, Claudia é personalidade marcada na folia momesca.

Por isso, o jornal CORREIO separou uma lista de 24 hits de Claudia Leitte, desde sua estreia na banda Babado Novo, em 2001. Veja lista:

2001 - Amor Perfeito (Releitura)

Claudia Leitte em entrevista ao Flow Podcast por Reprodução/Instagram

2002 - Cai Fora (Releitura)

2003 - Doce Paixão

2004 - Safado, Cachorro, Sem Vergonha

2005 - Banho de Chuva

2006 - Bola de Sabão

2007 - Pensando em Você

2008 - Extravasa

2009 - Beijar na Boca

2010 - As Máscaras

2011 - Água

2012 - Dia da Farra e do Beijo

2013 - Largadinho

2014 - Claudinha Bagunceira

2015 - Matimba

2016 - Corazón

2017 - Taquitá

2018 - Carnaval

2019 - Saudade

2020 - Perigosinha

2021 - Rodou

2022 - De Passagem

2023 - Verão dos Meus Sonhos

2024 - Destrava

2025 - Eu, Fevereiro e Você

2026 - Plugin da Bagaceira

