Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo vírus mira brasileiros para roubar dados bancários e se espalha pelo WhatsApp

Chamado Maverick, malware teve mais de 62 mil tentativas de ataque bloqueadas em outubro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 11:58

WhatsApp
WhatsApp Crédito: Shutterstock

Um novo vírus chamado Maverick tem atacado usuários brasileiros, com o objetivo de acessar contas em bancos e corretoras de criptomoedas. Ele se instala no computador do usuário através de arquivos de atalho do Windows (.LNK) dentro de arquivos ZIP e, em seguida, se espalha automaticamente enviando esses mesmos arquivos pelo WhatsApp Web para os contatos da vítima. Segundo a Kaspersky, foram registradas mais de 62 mil tentativas de infecção apenas em outubro, todas bloqueadas pelo antivírus.

Pesquisadores apontam que o Maverick compartilha várias características com o vírus Coyote, surgido em 2024, levantando a suspeita de que se trate de uma evolução ou projeto paralelo dos mesmos hackers, explorando novas formas de ataque.

O malware possui mecanismos sofisticados para atingir somente usuários brasileiros: ele verifica fuso horário, idioma do sistema e formato de data e hora do computador, e só prossegue com a infecção se esses critérios confirmarem a localização do usuário.

Toda a cadeia de ataque ocorre na memória do dispositivo, dificultando que programas de segurança detectem o vírus. Uma vez executado, o Maverick tenta acessar 26 bancos e 6 corretoras de criptomoedas monitoradas pelo malware.

Os truques do WhatsApp

Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução
A bandeira aparece apenas quando o recurso de mensagens temporárias está ativo por Reprodução
Quando você toca na bandeira, o WhatsApp entende que aquela mensagem é importante e a protege da exclusão automática por Reprodução
É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp se você tiver um backup prévio salvo, seja no Google Drive (Android) ou iCloud (iPhone) por Imagem gerada por IA
Transcrição das conversas é um dos recursos disponíveis no WhatsApp por Divulgação
WhatsApp cria conexões mais eficientes e abre novas oportunidades de negócios (Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock) por Imagem: Alex Photo Stock | Shutterstock
Meta controla Instagram, Facebook e Whatsapp por Shutterstock
Favoritos no WhatsApp permite encontrar aquelas pessoas com quem você mais conversa por Divulgação
O WhatsApp pode ajudar na venda de produtos (Imagem: Antonio Salaverry | Shutterstock) por
1 de 9
Esse recurso apaga automaticamente o conteúdo das conversas após um período por Reprodução

Depois de instalado, ele assume o controle do computador, captura telas, monitora o acesso a sites e registra tudo o que o usuário digita. A propagação pelo WhatsApp Web explica o grande número de tentativas de infecção bloqueadas pela Kaspersky. Assim como o Coyote, o Maverick utiliza criptografia AES-256 para proteger a lista de alvos, indicando continuidade na mesma campanha maliciosa.

Para se proteger, especialistas recomendam: não abrir arquivos recebidos pelo WhatsApp de fontes desconhecidas, evitar clicar em atalhos .LNK, manter antivírus atualizados e, caso receba uma mensagem suspeita, alertar o remetente sem compartilhar o conteúdo.

Tags:

Whatsapp

Mais recentes

Imagem - Três vereadores e dois suplentes têm mandatos cassados por trocarem óculos por votos

Três vereadores e dois suplentes têm mandatos cassados por trocarem óculos por votos
Imagem - Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil

Saiba como solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil
Imagem - Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’

Vereador ironiza linguagem neutra: ‘Todes são minhas boles’

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer
02

Baralho cigano de hoje (17 de outubro): carta O Sol alerta que respostas que você tanto esperava começam a aparecer

Imagem - Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'
03

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
04

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)