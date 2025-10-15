AVENTURA

Esse mini trailer de R$ 5 mil permite viajar pelo Brasil com mais conforto e economia

Um mini camper construído por menos de mil euros está conquistando os aventureiros que sonham em viajar sem gastar muito

Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:34

Vídeo viral mostra como montar seu próprio trailer de forma simples Crédito: Freepik

A aventura sobre rodas ficou mais acessível. Um mini trailer italiano, que custa apenas 800 euros, o equivalente a R$ 5 mil, está conquistando viajantes e fãs de projetos DIY (do inglês Faça Você Mesmo). Compacto, econômico e confortável, ele oferece liberdade total para explorar.

O vídeo que viralizou no YouTube mostra passo a passo como qualquer pessoa pode montar seu próprio camper. O segredo está na simplicidade: madeira, criatividade e materiais acessíveis.

“Foi fácil de construir, e gastei muito pouco”, conta “President Chay”, autor do vídeo. As paredes de madeira, que delimitam o espaço interno, foram o passo mais trabalhoso. O restante aconteceu de forma natural.

Economia e liberdade sobre rodas

Um trailer tradicional novo custaria milhares de euros, mas o mini camper prova que é possível economizar. Todos os componentes, incluindo o trailer base, estavam incluídos no orçamento de 800 euros.

O veículo é leve e rebocável, com espaço para cama, armários e uma pequena cozinha. Um verdadeiro refúgio móvel, ideal para quem quer viajar sem depender de hotéis ou pacotes turísticos caros.

Além do baixo custo, o projeto incentiva a personalização. Cada detalhe pode ser planejado de acordo com suas necessidades, tornando o trailer único e funcional.

Uma tendência DIY em expansão

O projeto mostra que o movimento DIY sobre rodas cresce a cada dia. Muitos aventureiros buscam transformar trailers e vans em minicasas itinerantes usando materiais acessíveis ou reciclados.

O mini trailer combina economia, autonomia e criatividade. Com ele, é possível viajar sem roteiros fixos e aproveitar experiências únicas pelo caminho.