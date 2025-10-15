Esse mini trailer de R$ 5 mil permite viajar pelo Brasil com mais conforto e economia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:34
A aventura sobre rodas ficou mais acessível. Um mini trailer italiano, que custa apenas 800 euros, o equivalente a R$ 5 mil, está conquistando viajantes e fãs de projetos DIY (do inglês Faça Você Mesmo). Compacto, econômico e confortável, ele oferece liberdade total para explorar.
O vídeo que viralizou no YouTube mostra passo a passo como qualquer pessoa pode montar seu próprio camper. O segredo está na simplicidade: madeira, criatividade e materiais acessíveis.
Turismo - mini trailer permite viajar com mais economia
“Foi fácil de construir, e gastei muito pouco”, conta “President Chay”, autor do vídeo. As paredes de madeira, que delimitam o espaço interno, foram o passo mais trabalhoso. O restante aconteceu de forma natural.
Um trailer tradicional novo custaria milhares de euros, mas o mini camper prova que é possível economizar. Todos os componentes, incluindo o trailer base, estavam incluídos no orçamento de 800 euros.
O veículo é leve e rebocável, com espaço para cama, armários e uma pequena cozinha. Um verdadeiro refúgio móvel, ideal para quem quer viajar sem depender de hotéis ou pacotes turísticos caros.
Além do baixo custo, o projeto incentiva a personalização. Cada detalhe pode ser planejado de acordo com suas necessidades, tornando o trailer único e funcional.
O projeto mostra que o movimento DIY sobre rodas cresce a cada dia. Muitos aventureiros buscam transformar trailers e vans em minicasas itinerantes usando materiais acessíveis ou reciclados.
O mini trailer combina economia, autonomia e criatividade. Com ele, é possível viajar sem roteiros fixos e aproveitar experiências únicas pelo caminho.
A tendência indica que soluções compactas e econômicas podem se tornar cada vez mais populares entre jovens e casais aventureiros, provando que viajar barato e confortável é totalmente possível.