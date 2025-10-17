LEI MARIA DA PENHA

Acusado de agredir a ex-namorada, rapper é preso no Rio de Janeiro

MC Estudante é acusado de descumprir medida protetiva

Carol Neves

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 10:58

Carlos Cardoso Faria, o MC Estudante, foi preso Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira (17) o rapper Carlos Cardoso Faria, conhecido como MC Estudante, em uma casa no bairro de Guadalupe. Ele estava foragido após a emissão de um mandado de prisão.

O mandado foi expedido no dia 10 de outubro pelo 5º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Carlos é réu em processo por agressão à ex-namorada Maria Eduarda Paim e responde a outras investigações policiais no Rio. Ele é acusado de descumprir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Maria Eduarda procurou a polícia recentemente, relatando supostas perseguições de Carlos nas redes sociais. Segundo ela, ele teria feito xingamentos e publicado vídeos antes de apagá-los, afirmando que ela seria racista e que teria apontado uma faca contra ele.

"A assistência de Maria Eduarda Paim despende esforços para o devido cumprimento da justiça em favor da vítima e está diligentemente acompanhando a busca pelo foragido", disse Gabriel Oliveira, advogado da ex-namorada, ao portal G1.

Já a advogada de Carlos, Juliana Nascimento, nega todas as acusações. Segundo ela, o rapper jamais perseguiu Maria Eduarda e já impetrou habeas corpus, além de solicitar a revogação da prisão. A defesa afirma que os vídeos publicados por Carlos mostrariam agressões cometidas pela ex-namorada.

"Em nenhum momento, meu cliente descumpriu medida protetiva, o que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele, a vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo", diz a defensora (veja nota completa abaixo).

Em junho, Maria Eduarda relatou que, durante o relacionamento, teria sido agredida na presença de outras pessoas, obrigada a se demitir de três empregos, ameaçada com a exposição de vídeos íntimos e mantida em cárcere por três dias. Na mesma época, Carlos registrou boletim de ocorrência contra ela por calúnia, lesão corporal, ameaça e difamação.

Nota da defesa de MC Estudante na íntegra:

"Em nenhum momento, meu cliente descumpriu medida protetiva, o que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele, a vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Meu cliente já tinha em sua rede social os vídeos das agressões sofridas pela suposta vítima, muito antes da medida protetiva, o que houve foi um equívoco que será esclarecido judicialmente. O que ocorre é uma perseguição por parte da suposta vítima, a ele, seus familiares, amigos e até a namorada atual dele. A suposta vítima stalkeia incessantemente a todos, inclusive a mim, que sou apenas advogada do mesmo.

Os vídeos que a suposta vítima alega terem sido publicados recentemente foram publicados no dia 24 de junho de 2025, um dia depois de a própria ir a público (rede social e programas de televisão) expor supostas agressões e crimes jamais cometidos, cometendo crime de denunciação caluniosa. Carlos usou dos mesmos meios da vítima para se defender, já que tem uma carreira pública.