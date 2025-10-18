BOLETIM

Brasil tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde ainda investiga 87 ocorrências



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:59

Metanol Crédito: Shutterstock

O Brasil tem, até o momento, 46 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Ainda há 87 ocorrências em investigação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (17).

Entre os casos confirmados, 38 foram em São Paulo, quatro no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, 528 suspeitas foram descartadas.

A maior parte do casos em investigação também está em São Paulo (44 notificações). As outras suspeitas estão em Pernambuco (23), Rio de Janeiro (6), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (2), Paraná (2) e Bahia (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1) e Tocantins (1).

Mortes

Não houve nova confirmação do número de mortes causadas pela intoxicação por metanol desde a última quarta (15). São, ao todo, oito óbitos, que ocorreram no estado de São Paulo (seis pessoas) e em Pernambuco (duas).