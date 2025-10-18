Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasil tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde ainda investiga 87 ocorrências

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:59

Metanol
Metanol Crédito: Shutterstock

O Brasil tem, até o momento, 46  casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Ainda há 87 ocorrências em investigação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (17).

Entre os casos confirmados, 38 foram em São Paulo, quatro no Paraná, três em Pernambuco e um no Rio Grande do Sul. Ao todo, 528 suspeitas foram descartadas.   

A maior parte do casos em investigação também está em São Paulo (44 notificações). As outras suspeitas estão em Pernambuco (23), Rio de Janeiro (6), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (2), Goiás (2), Paraná (2) e Bahia (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Paraíba (1) e Tocantins (1). 

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa por Reprodução
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida por Reprodução/TV Globo
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 27
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil

Mortes 

Não houve nova confirmação do número de mortes causadas pela intoxicação por metanol desde a última quarta (15). São, ao todo, oito óbitos, que ocorreram no estado de São Paulo (seis pessoas) e em Pernambuco (duas). 

Outros oito casos estão em investigação, sendo dois em São Paulo, três em Pernambuco, um no Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Parará. Ao todo, 26 suspeitas de mortes causadas por metanol foram descartadas.

Leia mais

Imagem - Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Imagem - Intoxicação por metanol: gin, vodka e uísque são bebidas que têm mais riscos de adulteração

Intoxicação por metanol: gin, vodka e uísque são bebidas que têm mais riscos de adulteração

Imagem - ‘Evite consumir destilados’: ministro da saúde faz alerta após aumento de intoxicação por metanol

‘Evite consumir destilados’: ministro da saúde faz alerta após aumento de intoxicação por metanol

Tags:

Bahia Brasil Saúde Metanol

Mais recentes

Imagem - O assassinato brutal de casal de namorados que abalou o Brasil e mudou o debate sobre a maioridade penal

O assassinato brutal de casal de namorados que abalou o Brasil e mudou o debate sobre a maioridade penal
Imagem - Mulher perde mais de R$ 180 mil em golpe tentando voltar com o ex

Mulher perde mais de R$ 180 mil em golpe tentando voltar com o ex
Imagem - Empresas aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão

Empresas aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão

MAIS LIDAS

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
01

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
02

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)
03

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos
04

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos