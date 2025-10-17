Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Esta é a quarta notificação registrada pelo Ministério da Saúde no estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:07

Metanol
Metanol Crédito: Shutterstock

O Ministério da Saúde (MS) divulgou um novo balanço de notificações por suspeita de intoxicação por metanol associados a bebidas alcoólicas em todo o país. Os dados desta sexta-feira (17) registram um novo caso na Bahia, na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano. Em todo o Brasil, 661 notificações já foram contabilizadas.

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Entre todos os registros do país, ao menos 46 notificações foram confirmadas e outros 528 descartados. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências: 38 confirmações, sendo oito óbitos, além de 369 casos descartados e 44 ainda em análise.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Bahia também notificou outros três casos suspeitos de intoxicação por metanol, nos municípios de Irecê, Salvador e Feira de Santana.

Leia mais

Imagem - Risco de intoxicação por metanol divide o consumo de bebidas em festa tradicional de cidade baiana

Risco de intoxicação por metanol divide o consumo de bebidas em festa tradicional de cidade baiana

Imagem - Bahia recebe mais de 100 doses de antídoto para intoxicação por metanol

Bahia recebe mais de 100 doses de antídoto para intoxicação por metanol

Imagem - Secretaria de cidade baiana descarta caso suspeito de intoxicação por metanol

Secretaria de cidade baiana descarta caso suspeito de intoxicação por metanol

Em Feira de Santana, a vítima foi Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada do dia 3 de outubro, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem tinha histórico de dependência alcoólica e foi encontrado por familiares em casa com alteração do nível de consciência e palidez.

Na mesma data, Salvador também entrou na lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. As três situações foram posteriormente descartadas.

Metanol continua fazendo vítimas

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil
Parte do tratamento de paciente intoxicado por metanol envolveu vodca russa por Reprodução
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
Venda de caipirinha é afetada com o caso do metanol por Moysés Suzart
[Edicase]Episódio do metanol acende alerta sobre a relação com as bebidas alcoólicas (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages | Shutterstock
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional por Matheus Landim/GOVBA
Veja como funciona método desenvolvido para identificar contaminação por metanol de forma rápida por Reprodução/TV Globo
[Edicase]É importante ficar atento aos sinais da intoxicação por metanol (Imagem: Syda Productions | Shutterstock) por Imagem: Syda Productions | Shutterstock
[Edicase]Medidas simples podem ajudar a proteger o seu negócio de bebidas com metanol (Imagem: etorres | Shutterstock) por Imagem: etorres | Shutterstock
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas por Freepik
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 27
Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol por Paulo Pinto/Agência Brasil

Outros dois foram divulgados por secretarias municipais de saúde da Bahia, mas não chegaram a ser registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde nem pela Sesab. Em Jacobina, um homem de 24 anos deu entrada na UPA local com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. “O paciente apresentou melhora clínica e quadro incompatível com a definição de caso suspeito estabelecida pelo Ministério da Saúde”, informou a Secretaria de Saúde em nota, descartando a presença da substância.

Em Tucano, a Secretaria Municipal de Saúde também descartou o caso suspeito de um homem de 52 anos que deu entrada no Hospital Municipal Mariana Penedo no dia 9 de outubro, apresentando sinais de possível contaminação por metanol. Segundo a pasta, a hipótese de intoxicação foi descartada após análise do material coletado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).

Tags:

Bahia Brasil Saúde Metanol

Mais recentes

Imagem - Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador

Outubro Rosa: IFBA realiza evento sobre saúde mamária de pessoas trans e travestis em Salvador
Imagem - Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado

Retorno da Avenida Vasco da Gama será desbloqueado
Imagem - Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Estão abertas inscrições presenciais para o 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'