Bahia registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

Esta é a quarta notificação registrada pelo Ministério da Saúde no estado

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 21:07

Metanol Crédito: Shutterstock

O Ministério da Saúde (MS) divulgou um novo balanço de notificações por suspeita de intoxicação por metanol associados a bebidas alcoólicas em todo o país. Os dados desta sexta-feira (17) registram um novo caso na Bahia, na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano. Em todo o Brasil, 661 notificações já foram contabilizadas.

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Entre todos os registros do país, ao menos 46 notificações foram confirmadas e outros 528 descartados. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências: 38 confirmações, sendo oito óbitos, além de 369 casos descartados e 44 ainda em análise.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Bahia também notificou outros três casos suspeitos de intoxicação por metanol, nos municípios de Irecê, Salvador e Feira de Santana.

Em Feira de Santana, a vítima foi Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada do dia 3 de outubro, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem tinha histórico de dependência alcoólica e foi encontrado por familiares em casa com alteração do nível de consciência e palidez.

Na mesma data, Salvador também entrou na lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas. As três situações foram posteriormente descartadas.

Outros dois foram divulgados por secretarias municipais de saúde da Bahia, mas não chegaram a ser registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde nem pela Sesab. Em Jacobina, um homem de 24 anos deu entrada na UPA local com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. “O paciente apresentou melhora clínica e quadro incompatível com a definição de caso suspeito estabelecida pelo Ministério da Saúde”, informou a Secretaria de Saúde em nota, descartando a presença da substância.