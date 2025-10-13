SAÚDE

Bahia recebe mais de 100 doses de antídoto para intoxicação por metanol

No momento, o estado não possui casos suspeitos de contaminação

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 22:24

Fomepizol, usado no tratamento de intoxicação por metanol Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Bahia recebeu mais 104 ampolas do antídoto fomepizol, medicação utilizada no tratamento de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcóolicas adulteradas. O lote foi entregue pelo Ministério da Saúde (MS) na última quinta-feira (9). No dia 4 deste mês, a Secretaria da Saúde do Estado Bahia (Sesab) já havia recebido 90 ampolas de etanol farmacêutico para auxiliar no tratamento dos casos.

O medicamento é considerado raro devido à baixa produção mundial. As unidades federativas poderão solicitar o envio de novas remessas, de acordo com a necessidade apresentada e os registros de casos. A Bahia não possui casos suspeitos de contaminação por metanol. Três suspeitas foram descartadas pelas autoridades de saúde em Feira de Santana, Salvador e Irecê.

A Secretaria de Saúde do município de Tucano, na região do Sisal, descartou o caso suspeito de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Na última quinta-feira (9), um homem de 52 anos de idade deu entrada no Hospital Municipal Mariana Penedo com sinais compatíveis da contaminação pela substância, onde recebeu os primeiros atendimentos. De acordo com a pasta, a hipótese de intoxicação foi descartada após análise do material coletado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).

Em Feira de Santana, a vítima foi Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada do dia 3 de outubro, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.

No mesmo dia, Salvador havia entrado para a lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas.