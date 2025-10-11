SAÚDE

Secretaria de cidade baiana descarta caso suspeito de intoxicação por metanol

Na última quinta-feira (9), um homem de 52 anos de idade havia chegado ao hospital municipal com sinais compatíveis

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:19

Hospital Municipal Mariana Penedo, em Tucano Crédito: Reprodução/Prefeitura de Tucano

A Secretaria de Saúde do município de Tucano, na região do Sisal, descartou o caso suspeito de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Na última quinta-feira (9), um homem de 52 anos de idade deu entrada no Hospital Municipal Mariana Penedo com sinais compatíveis da contaminação pela substância, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com a pasta, a hipótese de intoxicação foi descartada após análise do material coletado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).

"De acordo com os critérios laboratoriais, o exame de gasometria não apresentou alterações compatíveis com intoxicação por metanol. O paciente segue em acompanhamento médico, e a Secretaria de Saúde reitera que todas as medidas preventivas foram tomadas de forma imediata, em conjunto com o Núcleo de Epidemiologia, a Vigilância Sanitária, o Núcleo Regional de Saúde e o CIEVS [Centro de informações estratégicas em Vigilância em Saúde]", informou, por meio de comunicado.

De acordo com o último boletim do Ministério de Saúde (MS), a Bahia notificou três casos de suspeita de intoxicação por metanol: o mais recente deles em Irecê.

Bahia recebe antídoto contra intoxicação por metanol e Ministério amplia estoque nacional 1 de 3

O levantamento contabiliza o primeiro caso do estado, que apareceu em Feira de Santana. A vítima foi Marcos Evandro Santana da Costa, de 56 anos, que morreu na madrugada do dia 3 de outubro, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha. O homem possuía histórico de dependência de álcool e foi encontrado por familiares em casa, com alteração do nível de consciência e palidez.



No mesmo dia, Salvador havia entrado para a lista de cidades com casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas.