Preso suspeito de atacar mulher e matar adolescente de 16 anos em Salvador

Homem tem 35 anos e é acusado de atrair mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade para locais isolados. Ele tentava forçar relações sexuais e as atacava com golpes de faca

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 18:52

Preso suspeito de atacar mulher e matar adolescente de 16 anos na Bahia Crédito: Divulgação/SSP

Policiais civis e militares prenderam, na manhã deste sábado (11), um homem de 35 anos acusado de atrair mulheres e adolescentes em situação de vulnerabilidade para locais isolados, onde forçava relações sexuais e as atacava com golpes de faca em Salvador.

As investigações começaram na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) após o desaparecimento de Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, vista pela última vez no bairro de Nazaré, em 19 de abril deste ano. O caso foi denunciado à polícia pelo professor e técnico de referência da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil onde a adolescente vivia abrigada. 

Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, foi vista pela última vez no bairro de Nazaré; corpo foi encontrado dias depois
Amanda Santos Oliveira, 21 anos, que estava desaparecida desde maio de 2023, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, foi encontrada morta
Professora Rosineide da Silva Pereira, 41 anos, foi encontrada morta depois de ter sido sequestrada em 2024
Marcelle Julia Araújo da Silva, de 18 anos foi encontrada morta na casa do suspeito do assassinato, o comerciante Zhaohu Qiu, cidadão chinês de 35 anos, conhecido como Xau
Ariane Roma dos Santos está desaparecida desde o dia 25 de junho de 2024
Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, foi vista pela última vez no bairro de Nazaré; corpo foi encontrado dias depois por Reprodução

O desaparecimento da adolescente mobilizou as equipes da instituição de acolhimento onde ela vivia, que passaram a realizar buscas e a acionaram autoridades competentes. A polícia chegou a divulgar um vídeo gravado pela delegada Pilly Dantas, em sua procura, nas redes sociais. O corpo de Thalia foi localizado em 25 de abril.

Durante as apurações, a polícia identificou uma tentativa de homicídio contra outra mulher, de 27 anos, que sobreviveu e reconheceu o suspeito como autor do ataque.

Segundo o depoimento da vítima, ela e Thalia foram atraídas pelo homem sob o pretexto de consumir drogas em uma área de mata na Vila Laura, em Brotas. No local, ele tentou forçar relações sexuais e, diante da resistência, desferiu golpes de faca, atingindo principalmente pescoço e costas. A mulher conseguiu fugir e buscar ajuda.

“A prisão representa um passo fundamental para a elucidação dos fatos e para impedir novas violências. As investigações terão continuidade, com a realização de diligências, oitivas e perícias complementares, a fim de reunir todas as provas necessárias à responsabilização do autor”, destacou a delegada Zaira Pimentel, titular da 1ª DH/Atlântico. 

O suspeito foi submetido a exames legais e apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.

