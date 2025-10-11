Acesse sua conta
Bebê e dois adultos ficam feridos após carro ser alvejado em pátio de feira na Bahia

Criança foi socorrida por populares, e as demais vítima foram atendidas pelo Samu

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:49

Carro foi alvejado por suspeitos que chegaram
Carro foi alvejado por suspeitos que chegaram

Uma criança de um ano, uma mulher, de 32, e um homem, de 45, ficaram feridos após uma ataque a tiros em Ibotirama, município localizado na região do Vale São Franciscano da Bahia. O ataque ocorreu na manhã deste sábado (11), enquanto o veículo estava no pátio da feira da Praça Ives de Oliveira, no centro da cidade. 

As informações do boletim de ocorrência, registrado na delegacia local, aponta que as vítimas foram surpreendidas por suspeitos armados que se aproximaram em outro carro, efetuaram disparos e fugiram em seguida.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Segundo nota da PM, a criança chegou a socorrida por populares, e as demais vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Velho Chico. Não há atualizações sobre o estado de saúde dos três feridos.

O veículo das vítimas foi apresentado na Delegacia  Territorial de Ibotirama para realização de perícia. Investigações estão em andamento para esclarecimento do caso e identificação dos autores.

Bahia Violência Segurança Interior

