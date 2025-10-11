HOSPITALIZADA

Jovem passa mal e morre após comer acarajé no interior da Bahia

Ana Beatriz de Araújo Rodrigues deu entrada na UPA de Senhor do Bonfim na noite da última quinta-feira (9)

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:41

Ana Beatriz de Araújo Rodrigues, 19 anos Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma jovem de 19 anos morreu na cidade de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, após passar mal ao consumir um acarajé. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (9).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ana Beatriz de Araújo Rodrigues. Ela chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senhor do Bonfim, recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que foi realizada a notificação de suspeita de intoxicação (exógena), e o corpo foi encaminhado para necropsia. A pasta afirmou ainda que “aguarda os resultados oficiais para confirmação das causas da morte”.