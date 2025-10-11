Jovem passa mal e morre após comer acarajé no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16:41
Uma jovem de 19 anos morreu na cidade de Senhor do Bonfim, no centro-norte da Bahia, após passar mal ao consumir um acarajé. O caso foi registrado na noite da última quinta-feira (9).
De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ana Beatriz de Araújo Rodrigues. Ela chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senhor do Bonfim, recebeu atendimento médico, mas não resistiu.
Jovem morreu após intoxicação com acarajé
Em nota, a Secretaria de Saúde do município informou que foi realizada a notificação de suspeita de intoxicação (exógena), e o corpo foi encaminhado para necropsia. A pasta afirmou ainda que “aguarda os resultados oficiais para confirmação das causas da morte”.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim. Segundo a Polícia Civil, “as guias para remoção e perícia foram expedidas, e os laudos são aguardados para esclarecer a causa do óbito”.