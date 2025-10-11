Adolescente morre após colisão entre carro e caminhão dos Correios em estrada baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:11
Um adolescente, de 17 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e um caminhão utilizado em entregas do serviço Sedex, dos Correios. A colisão entre os dois veículos ocorreu na BR-101, na região de Alagoinhas, no nordeste baiano, na última sexta-feira (11).
A vítima foi identificada como Plínio Henrique dos Santos Lima. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o veículo conduzido pela vítima colidiu com um caminhão. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro com a parte frontal completamente destruída. O caminhão saiu parcialmente da pista e foi parar em uma área de vegetação com o impacto da batida.
Acidente na BR-101
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno.
Três pessoas feridas foram socorridas para uma unidade hospitalar local. Não há informação sobre o estado de saúde delas ou para quais locares foram direcionadas.
Em nota, os Correios lamentaram o acidente e informaram que o "veículo envolvido pertence a uma empresa terceirizada, que está em contato com as autoridades policiais e colaborando com as investigações sobre as causas do acidente".
A perícia dará detalhes sobre a dinâmica do acidente. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Alagoinhas.