Adolescente morre após colisão entre carro e caminhão dos Correios em estrada baiana

Batida ocorreu nesta sexta-feira (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:11

Acidente em Alagoinhas
Acidente em Alagoinhas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um adolescente, de 17 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio  e um caminhão utilizado em entregas do serviço Sedex, dos Correios. A colisão entre os dois veículos ocorreu na BR-101, na região de Alagoinhas, no nordeste baiano, na última sexta-feira (11).

A vítima foi identificada como Plínio Henrique dos Santos Lima. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o veículo conduzido pela vítima colidiu com um caminhão. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o carro com a parte frontal completamente destruída. O caminhão saiu parcialmente da pista e foi parar em uma área de vegetação com o impacto da batida.

Acidente na BR-101

Acidente em Alagoinhas por Reprodução/Redes sociais
Acidente em Alagoinhas por Reprodução/Redes sociais
Acidente em Alagoinhas por Reprodução/Redes sociais
1 de 3
Acidente em Alagoinhas por Reprodução/Redes sociais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi procurada pelo CORREIO, mas não houve retorno.

Três pessoas feridas foram socorridas para uma unidade hospitalar local. Não há informação sobre o estado de saúde delas ou para quais locares foram direcionadas.

Em nota, os Correios lamentaram o acidente e informaram que o "veículo envolvido pertence a uma empresa terceirizada, que está em contato com as autoridades policiais e colaborando com as investigações sobre as causas do acidente". 

A perícia dará detalhes sobre a dinâmica do acidente. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Alagoinhas.

Acidente Correios

