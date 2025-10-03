METANOL

‘Evite consumir destilados’: ministro da saúde faz alerta após aumento de intoxicação por metanol

Alexandre Padilha deu orientações aos brasileiros

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 08:24

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um alerta sobre os riscos do consumo de bebidas destiladas de origem desconhecida, especialmente as incolores. A recomendação de Padilha, que foi feita na quinta-feira (2), surgiu após o aumento de casos de intoxicação por metanol no país.

"Recomendo, como ministro da Saúde e também como médico: evite consumir destilados, especialmente os incolores, se você não tem certeza da procedência. Não se trata de um item essencial como os da cesta básica, mas sim de um produto ligado ao lazer. Evitar seu consumo, neste momento, não causa nenhum prejuízo à vida das pessoas", afirmou Padilha.

Ao falar para a população se proteger da contaminação, ele destacou a importância de saber a procedência do destilado em caso de consumo. "Tenha segurança sobre a origem da bebida. Não aceite bebidas de festas ou de amigos se não souber exatamente de onde vêm. Você não sabe o que pode ter dentro da garrafa”, orientou.

Padilha explicou que a adulteração com metanol ocorre principalmente em bebidas destiladas e incolores, pois são mais fáceis de manipular do que, por exemplo, cervejas, que têm tampa lacrada, gás e maior controle de qualidade.