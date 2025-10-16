Acesse sua conta
Momento certo: três signos vão começar um namoro nas próximas duas semanas

Os caminhos amorosos estão mais abertos que nunca para alguns

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:45

Os signos e o amor
Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A energia do amor está no ar e a consolidação de uma grande paixão está à vista, logo ali. Com Vênus em Libra espalhando charme e harmonia nas relações, Mercúrio em Escorpião despertando conversas profundas e a Lua ativando novas conexões, os próximos quinze dias prometem movimentar os corações, firmando relações amorosas. Sendo assim, alguns signos estarão mais propensos e no momento certo para começar um namoro.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Veja quais signos vão começar um namoro nesta quinzena segundo o time de astrólogos de João Bidu:

Touro

Em primeiro lugar, regido por Vênus, o planeta do amor, Touro entra numa fase de mais confiança e estabilidade emocional. Por isso, se antes havia dúvidas, agora o coração se abre para o novo com segurança e vontade de viver algo real. É um ótimo momento para conhecer alguém especial e até começar algo sério sem perceber.

Libra

Com o Sol e Vênus em seu signo, Libra tem boas chances de começar um namoro nesta quinzena. Além disso, o magnetismo está em alta e a vontade de se conectar de verdade também. Pode pintar um romance inesperado que nasce de uma amizade ou de um reencontro cheio de emoção.

Escorpião

Em terceiro lugar, o signo da intensidade está prestes a viver uma paixão arrebatadora. Mercúrio e Marte estão ativando sua casa sentimental, favorecendo encontros profundos e chances reais de começar um namoro nesta quinzena. Então, se alguém mexer com o seu emocional agora, pode ser o início de algo forte e duradouro.

Tags:

