AMOR À VISTA

Momento certo: três signos vão começar um namoro nas próximas duas semanas

Os caminhos amorosos estão mais abertos que nunca para alguns

Elis Freire

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:45

Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A energia do amor está no ar e a consolidação de uma grande paixão está à vista, logo ali. Com Vênus em Libra espalhando charme e harmonia nas relações, Mercúrio em Escorpião despertando conversas profundas e a Lua ativando novas conexões, os próximos quinze dias prometem movimentar os corações, firmando relações amorosas. Sendo assim, alguns signos estarão mais propensos e no momento certo para começar um namoro.

Os signos no amor 1 de 12

Veja quais signos vão começar um namoro nesta quinzena segundo o time de astrólogos de João Bidu:

Touro

Em primeiro lugar, regido por Vênus, o planeta do amor, Touro entra numa fase de mais confiança e estabilidade emocional. Por isso, se antes havia dúvidas, agora o coração se abre para o novo com segurança e vontade de viver algo real. É um ótimo momento para conhecer alguém especial e até começar algo sério sem perceber.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Libra

Com o Sol e Vênus em seu signo, Libra tem boas chances de começar um namoro nesta quinzena. Além disso, o magnetismo está em alta e a vontade de se conectar de verdade também. Pode pintar um romance inesperado que nasce de uma amizade ou de um reencontro cheio de emoção.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Escorpião

Em terceiro lugar, o signo da intensidade está prestes a viver uma paixão arrebatadora. Mercúrio e Marte estão ativando sua casa sentimental, favorecendo encontros profundos e chances reais de começar um namoro nesta quinzena. Então, se alguém mexer com o seu emocional agora, pode ser o início de algo forte e duradouro.