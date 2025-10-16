Momento certo: três signos vão começar um namoro nas próximas duas semanas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 19:45
A energia do amor está no ar e a consolidação de uma grande paixão está à vista, logo ali. Com Vênus em Libra espalhando charme e harmonia nas relações, Mercúrio em Escorpião despertando conversas profundas e a Lua ativando novas conexões, os próximos quinze dias prometem movimentar os corações, firmando relações amorosas. Sendo assim, alguns signos estarão mais propensos e no momento certo para começar um namoro.
Os signos no amor
Veja quais signos vão começar um namoro nesta quinzena segundo o time de astrólogos de João Bidu:
Touro
Em primeiro lugar, regido por Vênus, o planeta do amor, Touro entra numa fase de mais confiança e estabilidade emocional. Por isso, se antes havia dúvidas, agora o coração se abre para o novo com segurança e vontade de viver algo real. É um ótimo momento para conhecer alguém especial e até começar algo sério sem perceber.
Libra
Com o Sol e Vênus em seu signo, Libra tem boas chances de começar um namoro nesta quinzena. Além disso, o magnetismo está em alta e a vontade de se conectar de verdade também. Pode pintar um romance inesperado que nasce de uma amizade ou de um reencontro cheio de emoção.
Escorpião
Em terceiro lugar, o signo da intensidade está prestes a viver uma paixão arrebatadora. Mercúrio e Marte estão ativando sua casa sentimental, favorecendo encontros profundos e chances reais de começar um namoro nesta quinzena. Então, se alguém mexer com o seu emocional agora, pode ser o início de algo forte e duradouro.
