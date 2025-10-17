DE OLHO NO PEIXE

Após vitória no Ba-Vi, Baralhas reajusta foco do time: 'Encarar o Santos como se fosse uma final'

Rubro-negro enfrenta os paulistas na próxima segunda-feira (20), na Vila Belmiro

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:51

Gabriel Baralhas disputando bola com Tiago, do Bahia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Vitória venceu o Bahia por 2x1 na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e voltou a derrotar o rival na elite nacional após 11 anos. O clássico foi marcado por muito equilíbrio e disputa intensa, como um bom Ba-Vi costuma ser. Capitão do Leão no confronto, o volante Gabriel Baralhas celebrou o resultado dentro de campo e destacou a intensidade da partida.

Enaltecer o conjunto, foi uma boa partida. As duas equipes queriam jogar, mas a gente sabe como é o clássico, tem aquele fogo a mais. A nossa equipe está de parabéns por saber jogar o jogo e sair com os três pontos Gabriel Baralhas Volante do Vitória

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão 1 de 16

Titular e capitão no confronto desta quinta-feira (16), Baralhas fez dupla com Ronald no primeiro tempo e Dudu na etapa final. Apesar das diferenças, o jogador preferiu não escolher entre os dois companheiros, mas destacou que o elenco está confiante para o restante da competição.

"Eu deixo na mão do Jair Ventura de decidir quem joga e quem não joga, mas eu creio que ele está dando confiança para todos e dando liberdade para todo mundo. A gente abraça a ideia dele e faz o nosso melhor dentro de campo", explica.

Apesar dos momentos opostos na tabela de classificação, o volante destaca que as posições não definem um time vencedor e o resultado se resolve dentro de campo. "A gente pôde provar que não é bem assim. O jogo é jogado, a equipe toda está de parabéns pelos três pontos. Agora é manter a cabeça boa. Vamos encarar o jogo do Santos como se fosse uma final, porque a gente sabe da importância. A gente tem que ir lá e buscar a vitória para a gente sair logo dessa situação", destacou.