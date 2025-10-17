Após vitória no Ba-Vi, Baralhas reajusta foco do time: 'Encarar o Santos como se fosse uma final'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:51
O Vitória venceu o Bahia por 2x1 na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e voltou a derrotar o rival na elite nacional após 11 anos. O clássico foi marcado por muito equilíbrio e disputa intensa, como um bom Ba-Vi costuma ser. Capitão do Leão no confronto, o volante Gabriel Baralhas celebrou o resultado dentro de campo e destacou a intensidade da partida.
Titular e capitão no confronto desta quinta-feira (16), Baralhas fez dupla com Ronald no primeiro tempo e Dudu na etapa final. Apesar das diferenças, o jogador preferiu não escolher entre os dois companheiros, mas destacou que o elenco está confiante para o restante da competição.
"Eu deixo na mão do Jair Ventura de decidir quem joga e quem não joga, mas eu creio que ele está dando confiança para todos e dando liberdade para todo mundo. A gente abraça a ideia dele e faz o nosso melhor dentro de campo", explica.
Apesar dos momentos opostos na tabela de classificação, o volante destaca que as posições não definem um time vencedor e o resultado se resolve dentro de campo. "A gente pôde provar que não é bem assim. O jogo é jogado, a equipe toda está de parabéns pelos três pontos. Agora é manter a cabeça boa. Vamos encarar o jogo do Santos como se fosse uma final, porque a gente sabe da importância. A gente tem que ir lá e buscar a vitória para a gente sair logo dessa situação", destacou.
Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida está marcada para segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada.