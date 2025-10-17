BOTOU MORAL

Kayzer celebra oitavo gol na Série A e explica cobrança de pênalti: 'Confiança'

Centroavante foi o responsável por abrir o placar no Barradão para o Vitória no clássico contra o Bahia

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:18

Renato Kayzer durante comemoração do segundo gol do Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quando Santiago Arias desviou o cruzamento de Ramon com o braço e o árbitro do Ba-Vi marcou o pênalti, Renato Kayzer agarrou a bola e se distanciou do restante dos jogadores. Concentrado, o atacante rubro-negro bateu forte no alto e abriu o placar para o Vitória no Barradão. Após o confronto, o jogador celebrou o resultado conquistado pela equipe no clássico, explicou a cobrança da penalidade e revelou como estava a cabeça antes do jogo.

Após sete partidas sem conseguir balançar as redes, Kayzer voltou a marcar. Para o atacante, não faltou cobrança no período em que passou em branco. No entanto, apesar da personalidade de abrir o placar no Barradão, o jogador também dividiu a responsabilidade pela vitória com o restante do elenco.

A gente que é atacante se cobra bastante, mas como eu falei várias vezes, eu não coloco esse peso em mim para fazer gols. Procuro ajudar a equipe da melhor maneira possível. É bom fazer gols, mas o importante foi o resultado. Quem deu a vitória para nós foi um lateral direito, que fez uma grande partida. Enaltecer também a partida de todos, que foi muito boa. Ganhar dentro de casa é importante, ainda mais sendo um clássico. Então, somamos três pontos na tabela, que é o mais importante", destacou.

Além de comemorar seu segundo clássico marcando gol, o jogador explicou como surgiu a decisão de arriscar a cobrança de pênalti no alto. "É sempre bom [marcar em clássico]. Eu tinha que fazer o gol, aí tomei a bola e eu que sou atacante tenho que me procurar para bater. Onde eu joguei sempre bati pênalti. Foi um momento meu com confiança e tem que escolher um canto bom e bater alto. O Ronaldo é um goleiro que tem uma envergadura boa, um goleiro que é grande. Então, ele chega. Sabia que eu tinha que bater um pouco forte para a ele não chegar na bola. Graças a Deus consegui acertar um bom chute", explicou.

Apesar de chegar ao oitavo gol marcado no Campeonato Brasileiro, o atacante diz que não pensa em artilharia. "Eu não estou focado nisso não, procuro fazer gols para ajudar a equipe. É legal fazer números, mas agora não posso estar preocupado com a artilharia do campeonato. Tem jogos difíceis pela frente e a gente precisa buscar três pontos fora de casa, que a gente não conseguiu ainda", revelou.

De acordo com Kayzer, a ansiedade pré-clássico pode acabar atrapalhando os jogadores na hora de decidir dentro de campo. Já experiente em partidas com grau maior de importância, o atacante revelou que busca sair do assunto futebol quando está fora do CT para distrair a mente e não alimentar nervosismo.

"A gente fica um pouco ansioso durante a semana, mas hoje eu já estou com uma experiência maior dentro do futebol. Já vivenciei alguns clássicos e tento desfocar um pouquinho para ficar com a mente mais limpa e fazer um bom jogo, porque se a gente fica nervoso durante a semana, essas coisas acabam atrapalhando na hora da partida", respondeu.

"Procuro fazer algumas coisas diferentes, assistir alguns filmes para tentar dispersar um pouquinho, porque a ansiedade é boa, mas o nervosismo acaba atrapalhando. Se a gente ficar pensando muito, acaba nos atrapalhando, mas é sempre bom ter esse friozinho na barriga de jogar um clássico, é gostoso, é uma partida diferente", complementou.