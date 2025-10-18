Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após derrota no clássico, Bahia recebe o Grêmio para se manter na briga pelo G-4 da Série A

Partida abre sequência de jogos do tricolor na Fonte Nova; a bola rola às 20h30

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 02:24

Voltando de suspensão, Gilberto deve ser titular contra o Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia busca deixar para trás a derrota no Ba-Vi na última quinta-feira (16) e vai contar com o apoio da torcida para reagir diante do Grêmio em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo na Arena Fonte Nova vai acontecer neste domingo (19), às 20h30.

O confronto contra o time gaúcho é o primeiro de dois jogos consecutivos do Tricolor em Salvador. Na próxima quarta-feira (22), a equipe recebe o Internacional em uma partida atrasada da 14ª rodada.

A importância das arquibancadas para o Esquadrão é traduzida nos números. Em sexto lugar na competição, a equipe tricolor possui o segundo melhor aproveitamento como mandante na Série A.

Em 13 partidas, foram nove triunfos, três empates e apenas uma derrota, que renderam 30 dos 43 pontos do Bahia no campeonato.

“A gente tinha que conseguir jogar fora de casa do jeito que a gente joga em casa, com o apoio da nossa torcida. Infelizmente, a gente não consegue, mas em casa sabemos que é diferente. Nosso torcedor está sempre nos colocando para cima. Agora é aproveitar esses dois jogos como mandante e triunfar”, comentou o zagueiro David Duarte após o clássico.

Já o Grêmio está na 11ª posição da Série A e vem embalado após vencer o São Paulo por 2x0 na última quarta (15). O Imortal possui a 13ª melhor campanha fora de seus domínios e não venceu os últimos dois jogos como visitante.

Em Salvador, o histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio. No entanto, o Bahia leva ampla vantagem quando o assunto é Brasileirão. O Bahia ganhou 12 dos 26 jogos como mandante, perdeu oito e empatou seis. A última visita do Grêmio à capital baiana pela Série A terminou em triunfo tricolor por 1x0.

Para o duelo, o time baiano conta com o retorno do lateral-direito Gilberto e do atacante Willian José, que estavam suspensos. Quem também pode voltar a lista dos relacionados é o volante Erick e o zagueiro Ramos Mingo, que treinaram normalmente na última sexta-feira (18).

Os desfalques são o goleiro João Paulo, o lateral-esquerdo Luciano Juba, o volante Caio Alexandre e o atacante Erick Pulga, que se recuperam de lesão. Quem também não entra em campo é o meia Éverton Ribeiro, que segue em tratamento após cirurgia para a remoção de um tumor na tireóide.

Mais recentes

Imagem - 'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi

'Tínhamos que jogar fora do jeito que jogamos em casa', desabafa David Duarte após Ba-Vi
Imagem - Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'

Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'
Imagem - Kayzer celebra oitavo gol na Série A e explica cobrança de pênalti: 'Confiança'

Kayzer celebra oitavo gol na Série A e explica cobrança de pênalti: 'Confiança'

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)
02

Anjos do amor entram em ação: 4 signos terão reviravoltas emocionantes neste fim de semana (18 e 19 de outubro)

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
03

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’
04

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’