BRASILEIRÃO

Após derrota no clássico, Bahia recebe o Grêmio para se manter na briga pelo G-4 da Série A

Partida abre sequência de jogos do tricolor na Fonte Nova; a bola rola às 20h30

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 02:24

Voltando de suspensão, Gilberto deve ser titular contra o Grêmio Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia busca deixar para trás a derrota no Ba-Vi na última quinta-feira (16) e vai contar com o apoio da torcida para reagir diante do Grêmio em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo na Arena Fonte Nova vai acontecer neste domingo (19), às 20h30.

O confronto contra o time gaúcho é o primeiro de dois jogos consecutivos do Tricolor em Salvador. Na próxima quarta-feira (22), a equipe recebe o Internacional em uma partida atrasada da 14ª rodada.

A importância das arquibancadas para o Esquadrão é traduzida nos números. Em sexto lugar na competição, a equipe tricolor possui o segundo melhor aproveitamento como mandante na Série A.

Em 13 partidas, foram nove triunfos, três empates e apenas uma derrota, que renderam 30 dos 43 pontos do Bahia no campeonato.

“A gente tinha que conseguir jogar fora de casa do jeito que a gente joga em casa, com o apoio da nossa torcida. Infelizmente, a gente não consegue, mas em casa sabemos que é diferente. Nosso torcedor está sempre nos colocando para cima. Agora é aproveitar esses dois jogos como mandante e triunfar”, comentou o zagueiro David Duarte após o clássico.

Já o Grêmio está na 11ª posição da Série A e vem embalado após vencer o São Paulo por 2x0 na última quarta (15). O Imortal possui a 13ª melhor campanha fora de seus domínios e não venceu os últimos dois jogos como visitante.

Em Salvador, o histórico do confronto é marcado pelo equilíbrio. No entanto, o Bahia leva ampla vantagem quando o assunto é Brasileirão. O Bahia ganhou 12 dos 26 jogos como mandante, perdeu oito e empatou seis. A última visita do Grêmio à capital baiana pela Série A terminou em triunfo tricolor por 1x0.

Para o duelo, o time baiano conta com o retorno do lateral-direito Gilberto e do atacante Willian José, que estavam suspensos. Quem também pode voltar a lista dos relacionados é o volante Erick e o zagueiro Ramos Mingo, que treinaram normalmente na última sexta-feira (18).