Ademir confessa que estratégia do Bahia para clássico não deu certo: 'Indignado com a derrota'

Tricolor foi derrotado pelo rival por 2x1 no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa
  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Gilberto Barbosa

  • Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:05

Ademir explicou a estratégia do Bahia para clássico contra o Vitória
Ademir explicou a estratégia do Bahia para clássico contra o Vitória Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Perder um clássico é sempre negativo para o lado perdedor, independente do contexto. Se o Bahia sentia a ausência de figuras importantes dentro de campo, quem estava disponível também sentiu falta de desempenho da equipe dentro de campo, como é o caso do atacante Ademir. Após a derrota por 2x1 para o Vitória no Barradão, o ponta tricolor se mostrou indignado com o resultado e confessou que a estratégia montada para enfrentar o rival não deu certo.

"Talvez eu não entenda como não tenha funcionado [a estratégia]. O sistema de jogo deles é um sistema que está formada uma linha de cinco muito postada atrás e a gente tentou fazer o movimento de atrair a marcação para tentar a saída de um dos zagueiros para a gente tentar atacar o espaço. Se você fazer um recorte do jogo, tivemos oportunidades, mas quando o treinador deles observou que estava abrindo esse espaço, ele pediu para o zagueiro não saltar mais. Isso também dificultou", iniciou.

"Se eu recebo aberto e vou para cima, eu não vou estar no 1x1, porque vai ter um zagueiro para entrar na reposição. O que a gente pensou foi: 'vamos tentar fazer a tabela, eu toco e vou no espaço, que aí a gente consegue chegar no último terço'. Bom, não funcionou tão bem, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade, estar indignado com a derrota e pensar já no próximo jogo", complementou.

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão

1 de 16
Vitória x Bahia - 28ª rodada do Brasileirão por Arisson Marinho/CORREIO

Apesar do revés, Ademir contestou a opinião de que o Bahia não teve atitude no confronto. "Eu não concordo. Se você for olhar o jogo, eles tiveram uma oportunidade que chegaram na cara do Ronaldo, que ele fez uma bela defesa, e os dois gols que fizeram e não foram de jogada trabalhada. Atitude não faltou, a gente competiu, se dedicou e a gente está indignado com o resultado, mas agora é seguir em frente", afirmou.

Assim como vem acontecendo nos últimos jogos, o Bahia não conseguiu vencer em mais uma partida fora de casa. Atualmente, o Esquadrão é o 8º pior visitante do Campeonato Brasileiro, com apenas 14 pontos somados em 13 jogos disputados fora da Arena Fonte Nova. Para o atacante do Tricolor, o comportamento fora de casa precisa ser melhorado.

Leia mais

Isso é algo que incomoda bastante. A gente tem tentado melhorar, mas é continuar e não desistir até a gente conseguir melhorar essa questão dos jogos fora de casa

Ademir

Atacante do Bahia

Com o resultado, o Bahia permanece com 43 pontos, em 6º lugar, seis atrás do Mirassol, atual 4º colocado, que tem um jogo a mais. O Tricolor terá a chance de se reabilitar e seguir firme na briga pelo G-4 neste domingo (19), às 20h30, quando enfrenta o Grêmio na Arena Fonte Nova.

