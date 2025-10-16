Acesse sua conta
Ba-Vi 504: veja os jogadores de Bahia e Vitória que podem estrear no clássico

Na partida desta quinta-feira (16) 14 atletas podem disputar o clássico pela primeira vez na carreira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:00

Os gringos e Sanabria e Cantalapiedra devem
Os gringos e Sanabria e Cantalapiedra devem estrear no clássico Ba-Vi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Estrear por um novo clube é sempre marcante para qualquer atleta, mas disputar um clássico pela primeira vez — ainda mais um como o Ba-Vi — tem um sabor especial. No 504º encontro da rivalidade, marcado para esta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, 14 jogadores podem fazer sua estreia no maior clássico do Norte/Nordeste do futebol brasileiro. A maioria dos possíveis estreantes são do Vitória, enquanto quatro nomes podem disputar seu primeiro clássico pelo lado do Bahia. 

Jogadores de Bahia e Vitória que podem disputar o clássico Ba-Vi pela primeira vez

Sanabria é o nome mais provável de estrear no clássico pelo lado do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O jovem zagueiro Fredi Lippert deve ser opção no banco e pode fazer sua estreia em Ba-Vis por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Com a ausência de Juba, Zé Guilherme é outro jovem do Esquadrão que pode disputar seu primeiro clássico por Letícia Martins/EC Bahia
Luiz Gustavo, que foi relacionado para últimas 6 partidas, pode fazer sua estreia com a camisa tricolor logo em um Ba-Vi por Letícia Martins/EC Bahia
Aitor Cantalapiedra deve ser titular e disputar seu primeiro clássico com a camisa do Vitória  por Victor Ferreira
Ramon também deve começar entre os titulares e disputar seu primeiro Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Renzo López será opção no banco e pode estrear no clássico se entrar em campo por Victor Ferreira/EC Vitória
Kike Saverio pode disputar seu primeiro jogo com a camisa do Vitória logo em um Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Se for relacionado, Rúben Ismael pode disputar sua segunda partida pelo Leão e estrear no clássico  por Victor Ferreira/EC Vitória
Se entrar ao longo da partida, Romarinho disputará seu primeiro Ba-Vi  por Victor Ferreira/EC Vitória
Maykon Jesus será opção no banco e terá a chance de disputar o clássico pela primeira vez por Victor Ferreira/EC Vitória
Pouco aproveitado, Felipe Cardoso pode estrear se for relacionados e entrar ao longo da partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Também pouco utilizado, Rúben Rodrigues tem chances de jogar seu primeiro Ba-Vi se for convocado para a partida por Victor Ferreira/EC Vitória
Thiago Couto só estreará pelo clube no Ba-Vi se Arcanjo tiver que deixar a partida  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Sanabria é o nome mais provável de estrear no clássico pelo lado do Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia

