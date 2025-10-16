INICIANTES

Ba-Vi 504: veja os jogadores de Bahia e Vitória que podem estrear no clássico

Na partida desta quinta-feira (16) 14 atletas podem disputar o clássico pela primeira vez na carreira

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:00

Os gringos e Sanabria e Cantalapiedra devem estrear no clássico Ba-Vi Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Estrear por um novo clube é sempre marcante para qualquer atleta, mas disputar um clássico pela primeira vez — ainda mais um como o Ba-Vi — tem um sabor especial. No 504º encontro da rivalidade, marcado para esta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, 14 jogadores podem fazer sua estreia no maior clássico do Norte/Nordeste do futebol brasileiro. A maioria dos possíveis estreantes são do Vitória, enquanto quatro nomes podem disputar seu primeiro clássico pelo lado do Bahia.