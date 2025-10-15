Acesse sua conta
Apoiado pela torcida, Vitória finaliza preparação para clássico contra o Bahia

Em treino aberto no gramado do Barradão, Leão da Barra realizou última atividade antes do Ba-Vi

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:15

Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em atividade com portões abertos, o Vitória encerrou, na tarde desta quarta-feira (15), a preparação para o clássico Ba-Vi, que acontece nesta quinta (16), no Barradão, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob os olhares e o incentivo da torcida, o técnico Jair Ventura comandou, no gramado do estádio, o último de oito treinos voltados para o clássico.

Os portões do Barradão foram abertos às 15h para que a Nação Rubro-Negra pudesse acompanhar o treino marcado para às 16h. Centenas de torcedores ocuparam as arquibancadas e entoaram cânticos de apoio durante toda a atividade, transformando a atividade em um verdadeiro ensaio da festa que promete embalar o time amanhã.

COMO FOI O TREINO

O elenco iniciou o trabalho com aquecimento e exercícios leves, antes de partir para ajustes táticos e ensaios de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Jair Ventura também promoveu atividades em campo reduzido, com foco na movimentação e nas transições rápidas. Enquanto isso, os goleiros fizeram trabalhos específicos da posição.

Confira imagens do treino com portões abertos

Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 17
Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi por Victor Ferreira/EC Vitória

Após o fim das atividades, o elenco se dirigiu até as arquibancadas para saudar os torcedores, retribuindo o apoio recebido durante toda a tarde. O ambiente foi de empolgação e confiança para o confronto, que será o quarto e último clássico do ano.

RETORNOS E DESFALQUES

O atacante Fabri, recuperado de uma lesão muscular que o tirou dos últimos três jogos, participou normalmente do treino e voltou a ser relacionado. Além dele, Renzo López e Ramon, que cumpriram suspensão na rodada passada, voltam a ficar à disposição.

Em contrapartida, o capitão Lucas Halter e o atacante Carlinhos, ambos suspensos, serão desfalques. O lateral Jamerson, em fase final de recuperação de uma cirurgia no tornozelo, realizou atividades à parte e também segue fora do clássico.

CONCENTRAÇÃO PARA A PARTIDA

Logo após o término das atividades, o técnico Jair Ventura definiu a lista dos 23 relacionados para a partida, que seguiram para a concentração na chácara Vidigal Guimarães logo após o treino. Além de Fabri, outra novidade entre os convocados é a presença de Paulo Roberto, jovem lateral-direito das categorias de base.

O Vitória entra em campo ocupando a 17ª colocação, com 25 pontos, três a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos. O Bahia, por sua vez, aparece na 6ª posição, com 43 pontos, e busca se consolidar entre os primeiros colocados. Precisando vencer para seguir vivo na luta contra a degola, o Leão vai precisar de todo apoio da torcida colossal para superar o rival que vive melhor momento.

