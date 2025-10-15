Vitória reverte veto da PM e confirma realização do Corredor Rubro-Negro antes do Ba-Vi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:05
O Vitória confirmou, nesta quarta-feira (15), a realização do tradicional “Corredor Rubro-Negro”, evento que marca a recepção da torcida à delegação antes de jogos importantes no Barradão, antes do jogo contra o Bahia. A festa ocorrerá às 20h desta quinta-feira (16), uma hora e meia antes do início do clássico Ba-Vi começar, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A confirmação veio após o clube apresentar à Polícia Militar da Bahia (PM-BA) um novo plano operacional de segurança, que garantiu a viabilidade do evento. Inicialmente, a mobilização havia sido vetada pelo Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), sob a justificativa de que não haveria tempo hábil para o deslocamento e a escolta dos ônibus das duas equipes.
Torcida do Vitória
Com as novas medidas adotadas, o Vitória ajustou o horário de saída do ônibus da delegação, que agora deixará a concentração apenas após a chegada do ônibus do Bahia ao estádio, evitando assim o cruzamento das caravanas e reduzindo o risco de incidentes.
O plano foi elaborado em conjunto pela diretoria e o Departamento de Futebol do Vitória, em diálogo com a torcida organizada Os Imbatíveis (TUI). A iniciativa busca garantir uma recepção segura, organizada e sem episódios de violência durante a chegada do elenco ao Barradão.
“O plano operacional alterou o horário da saída do ônibus da delegação da concentração para depois da chegada do ônibus do Esporte Clube Bahia”, destacou o clube em nota oficial.
Na tabela da Série A, o Vitória ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, três a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e quer vencer para reagir na luta contra a degola. O Bahia, por sua vez, é o 6º colocado, com 43 pontos, e busca se consolidar na parte de cima da classificação.