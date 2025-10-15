BA-VI 504

Desfalcado, Bahia finaliza preparação para clássico contra o Vitória

Esquadrão tem sete desfalques confirmados para a partida.

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:22

Último treino do Bahia antes do Ba-Vi Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco do Bahia finalizou, na manhã desta quarta-feira (15), os preparativos para o clássico Ba-Vi, que será disputado nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com foco na parte tática, o sétimo dia de trabalho visando o embate serviu para Rogério Ceni realizar os últimos ajustes na equipe, que ainda tem uma extensa lista de desfalques.

Luciano Juba, Caio Alexandre e Erick Pulga seguiram em tratamento na academia e fisioterapia e estão fora da partida, assim como Everton Ribeiro, que segue em recuperação de cirurgia para tratar câncer na tireoide. Quem também será desfalque é o goleiro João Paulo, que segue na fase de transição. Willian José e Gilberto, ambos suspensos, também não estarão à disposição.

Em contrapartida, Gabriel Xavier, Santi Arias, Rodrigo Nestor e Mateo Sanabria, que estavam suspensos, voltam a ficar à disposição. Outros prováveis retornos são os de Erick e Ruan Pablo, que treinaram normalmente ao longo da semana e devem ficar no banco. Quem também pode reforçar a equipe é Ramos Mingo, que treinou parcialmente com o restante do elenco pelo segundo dia.

COMO FOI O TREINO

A última atividade no CT Evaristo de Macedo começou com uma análise em vídeo, na qual a comissão técnica apresentou pontos positivos e negativos do desempenho tricolor na vitória sobre o Flamengo, além de detalhes estratégicos sobre o adversário da vez.

