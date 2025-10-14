DO AUGE À QUEDA

Cauly é o jogador do Bahia com mais Ba-Vis disputados no elenco atual

Clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado nesta quinta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 06:00

Cauly vai para seu 12º Ba-Vi disputado pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A três dias para entrar em campo no clássico Ba-Vi válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ambos os times apostam na experiência para se sobressair dentro de campo. Dentro do elenco do Bahia, o meio-campista Cauly é o jogador que possui mais jogos disputados contra o rival rubro-negro. Além da familiaridade com o clássico, o retrospecto do camisa oito contra o Vitória exemplifica a mudança de status do atleta dentro do clube.

Contratado em 2023 após passagem de destaque na Bulgária pelo Ludogorets Razgrad, o “anônimo” baiano de Porto Seguro chegou à Cidade Tricolor como uma aposta da diretoria para herdar a camisa oito, número eternizado por Bobô, ídolo do clube.

Apesar da desconfiança com o reforço, o jogador rapidamente caiu nas graças do torcedor após um início somando participações diretas em gols. Foram quatro gols marcados e uma assistência fornecida nos primeiros 10 jogos. O passe para gol, inclusive, ocorreu contra o Vitória, em sua terceira partida pelo clube.

Desde então, o histórico do meia de criação no Ba-Vi foi aumentando. Cauly somou minutos em todos os 11 clássicos que foi relacionado desde que chegou ao Esquadrão. Com o jogador em campo, o Tricolor venceu em quatro oportunidades, empatou cinco jogos e perdeu somente duas partidas, ambas em 2024 pelo placar de 3x2. O aproveitamento do Bahia é de 51% com o camisa oito em campo.

De titular a reserva

Estabelecido dentro do clube já como jogador importante, principalmente pelas 19 participações diretas em gols na temporada de 2023, Cauly ganhou uma parceria importante em 2024, quando Everton Ribeiro foi contratado pelo Tricolor. Com o camisa 10, a função de armador da equipe e o papel de referência técnica foram divididos entre os dois jogadores.

Neste momento, Rogério Ceni mudou o posicionamento de Cauly dentro de campo. O meia variou entre ocupar a beirada ou atuar como um falso nove durante o momento de organização defensiva da equipe, o que abria espaço para Everton Ribeiro atuar com mais liberdade pelo centro do campo. Com a bola, ambos os marcadores jogavam pelo meio, formando um quadrado com os volantes da equipe.

Foi com essa plataforma que o Bahia enfrentou o Vitória em seis oportunidades em 2024. Na temporada anterior, o saldo no clássico ficou empatado, já que o Esquadrão venceu dois confrontos, empatou dois e foi superado outras duas vezes para o rival. No entanto, o título do Campeonato Baiano ficou com os rubro-negros.

Já em 2025, o cenário se inverteu. Caminhando para o quinto clássico disputado na atual temporada, o Tricolor já sabe que o saldo terminará positivo, independente do resultado no Barradão. Até o momento, foram quatro confrontos travados entre Bahia e Vitória no ano, com dois triunfos para o lado tricolor e dois empates. Desta vez, o Baianão ficou com o Esquadrão. Na final do estadual, o meia foi expulso após agressão.