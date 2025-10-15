EDIÇÃO ESPECIAL

Bahia anuncia nova camisa em parceria com o Afropunk; veja

As edições limitadas estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:02

Bahia lança camisa em parceria com o Afropunk Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia anunciou uma nova camisa para a temporada. Desta vez, o uniforme comemorativo tem a parceira do Afropunk, festival que representa a força e a pluralidade da cultura afro-brasileira contemporânea. As edições limitadas estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, nas Lojas do Bahia na Arena Fonte Nova, Boca do Rio e no site www.lojaesquadrao.com.br. No dia 17 de outubro, a comercialização acontecerá em todas as Lojas do Bahia.

A camisa será lançada em duas versões — preta e dourada e branca e dourada — com modelagem regular. O design combina sofisticação e força, traduzindo uma estética contemporânea que conecta música, futebol e comunidade.

O filme de lançamento, produzido pelo Esporte Clube Bahia, tem roteiro assinado por Ágatha Ferreira, estrategista de Comunicação e Conteúdo da IDW, e trilha e locução da cantora Larissa Luz, traduzindo em som e imagem a potência coletiva que nasce da união entre o futebol e a cultura afro-diaspórica.