Bahia anuncia nova camisa em parceria com o Afropunk; veja

Alan Pinheiro
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:02
O Bahia anunciou uma nova camisa para a temporada. Desta vez, o uniforme comemorativo tem a parceira do Afropunk, festival que representa a força e a pluralidade da cultura afro-brasileira contemporânea. As edições limitadas estarão disponíveis a partir do dia 16 de outubro, nas Lojas do Bahia na Arena Fonte Nova, Boca do Rio e no site www.lojaesquadrao.com.br. No dia 17 de outubro, a comercialização acontecerá em todas as Lojas do Bahia.
A camisa será lançada em duas versões — preta e dourada e branca e dourada — com modelagem regular. O design combina sofisticação e força, traduzindo uma estética contemporânea que conecta música, futebol e comunidade.
O filme de lançamento, produzido pelo Esporte Clube Bahia, tem roteiro assinado por Ágatha Ferreira, estrategista de Comunicação e Conteúdo da IDW, e trilha e locução da cantora Larissa Luz, traduzindo em som e imagem a potência coletiva que nasce da união entre o futebol e a cultura afro-diaspórica.
O design da camisa traz texturas, linhas e búzios. As formas orgânicas que compõem o tecido foram inspiradas nas pessoas que fazem o AFROPUNK pulsar. “Cada traço nasceu do olhar sobre os cabelos, as tranças, as contas e as texturas que compõem a identidade visual do público AFROPUNK. O cabelo, dentro da comunidade negra, é mais que estética — é linguagem, memória e poder. A partir dessa inspiração, conectamos o conceito à ideia de movimento — o da arquibancada, da dança e da música — expressões que, assim como o cabelo, traduzem vida e liberdade. Materializamos esse fluxo em linhas que se cruzam, curvas que lembram o corpo em ritmo e texturas que trazem uma dimensão física e sensorial, capazes de traduzir aquele instante em que os pelos do braço se arrepiam. Grafismos que se entrelaçam como um tecido vivo”, explica Natália Improta, diretora de criação da IDW Company.