Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino

Alan Pinheiro
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:23
As Mulheres de Aço derrotaram a Juazeirense por 4×0 nas quartas de final do Campeonato Baiano. Os gols do jogo desta quarta-feira (15) foram marcados por Aila, Kaiuska, Wendy e Barbosa.
Com o resultado, o Bahia garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Lusaca. O primeiro jogo será neste final de semana, mas a data e horário ainda serão definidos pela FBF.
O primeiro gol da partida foi marcado por Aila, aos 17 minutos. Aos 41, Wendy sofreu falta na área e a árbitra marcou pênalti. Kaiuska cobrou, converteu e fez o segundo do Bahia. Na segunda etapa, Wendy recebeu de área e marcou o terceiro do Esquadrão.
As Mulheres de Aço entraram em campo Isa Cruz; Mila Santos (Gica), Aila, Nalon (Barbosa), Carol Martins e Ary; Tchula (Luana), Suelen (Rhaizza) e Angela; Kaiuska (Índia) e Wendy (Juliana).