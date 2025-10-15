Acesse sua conta
Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino

Com o resultado, o Tricolor vai enfrentar o Lusaca na semifinal

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 20:23

Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino
Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino Crédito: Divulgação/EC Bahia

As Mulheres de Aço derrotaram a Juazeirense por 4×0 nas quartas de final do Campeonato Baiano. Os gols do jogo desta quarta-feira (15) foram marcados por Aila, Kaiuska, Wendy e Barbosa.

Com o resultado, o Bahia garantiu vaga na semifinal e enfrentará o Lusaca. O primeiro jogo será neste final de semana, mas a data e horário ainda serão definidos pela FBF.

O primeiro gol da partida foi marcado por Aila, aos 17 minutos. Aos 41, Wendy sofreu falta na área e a árbitra marcou pênalti. Kaiuska cobrou, converteu e fez o segundo do Bahia. Na segunda etapa, Wendy recebeu de área e marcou o terceiro do Esquadrão.

As Mulheres de Aço entraram em campo Isa Cruz; Mila Santos (Gica), Aila, Nalon (Barbosa), Carol Martins e Ary; Tchula (Luana), Suelen (Rhaizza) e Angela; Kaiuska (Índia) e Wendy (Juliana).

