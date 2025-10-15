Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória anuncia data das eleições e confirma comissão responsável pelo pleito

Novo presidente e membros dos conselhos serão escolhidos em votação marcada para 13 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:00

O Barradão será palco de Vitória x Palmeiras na estreia do Brasileirão 2024
Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória marcou para o dia 13 de dezembro de 2025 (sábado) a Assembleia Geral Ordinária (AGE) que vai eleger o novo presidente do clube e os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o próximo triênio, com mandato até 2028. O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral, já nomeada e empossada nesta segunda-feira (13).

A comissão, que terá a responsabilidade de garantir transparência, legalidade e cumprimento das normas previstas no Estatuto Social, é formada pelos seguintes membros:

  • Nilton Gonçalves de Almeida Filho – Presidente da Comissão
  • Carlos Sérgio Sampaio Falcão – Membro
  • Mhércio Cerqueira Monteiro – Membro
  • Nivaldo dos Santos Aquino – Membro
  • Ralph Fernandes de Oliveira Neto – Membro

O grupo iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda e será o responsável por conduzir todas as etapas do processo, desde o registro das chapas até a apuração dos votos. Entre os nomes da comissão, chama atenção o de Carlos Falcão, ex-presidente do clube entre 2014 e 2015.

Leia mais

Imagem - Apoiado pela torcida, Vitória finaliza preparação para clássico contra o Bahia

Apoiado pela torcida, Vitória finaliza preparação para clássico contra o Bahia

Imagem - Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Vitória reverte veto da PM e confirma realização do Corredor Rubro-Negro antes do Ba-Vi

Vitória reverte veto da PM e confirma realização do Corredor Rubro-Negro antes do Ba-Vi

O que será definido no pleito

Além do presidente e vice-presidente do Conselho Gestor, os associados do Vitória também irão escolher os presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como os novos membros de cada um desses órgãos.

A data das eleições acontece logo após o término do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada está marcada para 7 de dezembro. Assim, o sócio rubro-negro irá às urnas já conhecendo o cenário esportivo do clube para a próxima temporada. Caso haja segundo turno, o processo eleitoral poderá se estender entre os dias 20 e 31 de dezembro de 2025.

Mais recentes

Imagem - Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino

Bahia goleia Juazeirense e avança às semifinais do Baianão feminino
Imagem - Apoiado pela torcida, Vitória finaliza preparação para clássico contra o Bahia

Apoiado pela torcida, Vitória finaliza preparação para clássico contra o Bahia
Imagem - Bahia anuncia nova camisa em parceria com o Afropunk; veja

Bahia anuncia nova camisa em parceria com o Afropunk; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos