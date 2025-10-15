PROCESSO ELEITORAL

Vitória anuncia data das eleições e confirma comissão responsável pelo pleito

Novo presidente e membros dos conselhos serão escolhidos em votação marcada para 13 de dezembro

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:00

Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória marcou para o dia 13 de dezembro de 2025 (sábado) a Assembleia Geral Ordinária (AGE) que vai eleger o novo presidente do clube e os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o próximo triênio, com mandato até 2028. O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral, já nomeada e empossada nesta segunda-feira (13).

A comissão, que terá a responsabilidade de garantir transparência, legalidade e cumprimento das normas previstas no Estatuto Social, é formada pelos seguintes membros:

Nilton Gonçalves de Almeida Filho – Presidente da Comissão

Carlos Sérgio Sampaio Falcão – Membro

Mhércio Cerqueira Monteiro – Membro

Nivaldo dos Santos Aquino – Membro

Ralph Fernandes de Oliveira Neto – Membro

O grupo iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda e será o responsável por conduzir todas as etapas do processo, desde o registro das chapas até a apuração dos votos. Entre os nomes da comissão, chama atenção o de Carlos Falcão, ex-presidente do clube entre 2014 e 2015.

O que será definido no pleito

Além do presidente e vice-presidente do Conselho Gestor, os associados do Vitória também irão escolher os presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como os novos membros de cada um desses órgãos.