Vitória anuncia data das eleições e confirma comissão responsável pelo pleito

Pedro Carreiro
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 21:00
O Esporte Clube Vitória marcou para o dia 13 de dezembro de 2025 (sábado) a Assembleia Geral Ordinária (AGE) que vai eleger o novo presidente do clube e os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o próximo triênio, com mandato até 2028. O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Eleitoral, já nomeada e empossada nesta segunda-feira (13).
A comissão, que terá a responsabilidade de garantir transparência, legalidade e cumprimento das normas previstas no Estatuto Social, é formada pelos seguintes membros:
O grupo iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda e será o responsável por conduzir todas as etapas do processo, desde o registro das chapas até a apuração dos votos. Entre os nomes da comissão, chama atenção o de Carlos Falcão, ex-presidente do clube entre 2014 e 2015.
Além do presidente e vice-presidente do Conselho Gestor, os associados do Vitória também irão escolher os presidentes e vice-presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como os novos membros de cada um desses órgãos.
A data das eleições acontece logo após o término do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada está marcada para 7 de dezembro. Assim, o sócio rubro-negro irá às urnas já conhecendo o cenário esportivo do clube para a próxima temporada. Caso haja segundo turno, o processo eleitoral poderá se estender entre os dias 20 e 31 de dezembro de 2025.