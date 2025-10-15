PIVETES DE AÇO

Três joias da base do Bahia são convocadas para defender a Seleção no Mundial Sub-17

O goleiro Jampa e os atacantes Ruan Pablo estão entre os 21 convocados pelo técnico de Carlos Eduardo Patetuci

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:39

Ruan Pablo, Jampa e Dell vão representar o Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia será um dos clubes mais representados na Copa do Mundo Sub-17, que será disputada em novembro, no Catar. O técnico Carlos Eduardo “Dudu” Patetuci anunciou, na última terça-feira (15), a lista de 21 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira, e o Tricolor teve três nomes confirmados: o goleiro Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo.

Com isso, o Bahia se iguala a Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras como o time com maior número de convocados para o torneio. A presença do trio marca um feito inédito para o clube, que pela primeira vez terá três atletas da mesma geração representando o Brasil em um Mundial de base.

Essa, no entanto, não será a primeira vez que os três vão defender a Seleção. Em abril, também fizeram parte do grupo que conquistou o título do Sul-Americano Sub-17, em que tiveram participações decisivas na final contra a Colômbia — Jampa defendeu um pênalti, enquanto Dell e Ruan converteram suas cobranças.

Ruan Pablo celebrou a nova oportunidade com a amarelinha: “Ser convocado para uma Copa do Mundo é um sonho realizado. É um orgulho enorme representar o Brasil e o Bahia nessa competição. Vamos trabalhar forte para fazer uma grande campanha e buscar esse título”, afirmou o atacante.

O goleiro Jampa também destacou a importância da convocação após superar ausências em outras listas: “Trabalhei muito para chegar até aqui. Ficar fora das últimas convocações me deu ainda mais motivação. Agora é manter o foco e dar o máximo para representar o Bahia e o Brasil da melhor forma possível”, disse.

Já Dell ressaltou o sentimento de orgulho por ver três companheiros tricolores no mesmo grupo: “É um momento muito especial. A gente sonha desde pequeno com isso. Estar no Mundial com outros dois atletas formados no Bahia é uma alegria imensa. Vamos com tudo para honrar essa camisa”, comentou o atacante.

Preparação e estreia no Catar

Os convocados se apresentarão na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na próxima segunda-feira (20), para o início da preparação. A delegação embarca para o Catar no dia 28 de outubro, e o torneio será disputado de 3 a 27 de novembro.

O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia. A estreia está marcada para o dia 4 de novembro, às 9h30 (de Brasília), contra Honduras. Na sequência, a equipe enfrenta a Indonésia no dia 7, às 12h45, e encerra a fase de grupos contra a Zâmbia, no dia 10, às 11h45.

Confira todos os convocados da Seleção Brasileira Sub-17:

Goleiros: João Pedro (Santos), Arthur Nascimento “Jampa” (Bahia) e Lucas Andrade (Vasco)

Defensores: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense), Derick Araújo (Palmeiras), Luis Eduardo (Grêmio), Luccas Ramon (Palmeiras), Vitor Hugo (Cruzeiro) e Vitor Fernandes (Atlético-MG)

Meio-campistas: Zé Lucas (Sport), Luis Felipe (Palmeiras), Felipe Morais (Cruzeiro), Tiago Augusto (Grêmio) e Vinicius Rocha (Santos)