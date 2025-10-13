Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF escolhe árbitro com passado polêmico no Ba-Vi para apitar clássico pela Série A

O gaúcho Anderson Daronco será o árbitro do clássico nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:56

Anderson Daronco
Anderson Daronco Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Anderson Daronco foi o árbitro escolhido pela CBF para comandar o confronto entre Bahia e Vitória, nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Filiado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o juiz de 44 anos é integrante do quadro da Fifa desde 2015. A escala completa da arbitragem ainda será divulgada pela entidade.

Na atual temporada, Daronco já apitou 28 partidas, distribuídas entre Copa do Brasil e as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Desse total, cinco envolveram a dupla Ba-Vi. Pelo lado tricolor, ele esteve presente nos triunfos sobre Palmeiras (1x0) e São Paulo (2x1), válidos pela 25ª e 11ª rodadas do Brasileirão, respectivamente; além do empate sem gols com o Sport (18ª rodada) e da derrota por 1x0 para o Flamengo (8ª rodada). Já pelo Leão, o árbitro conduziu a derrota por 1x0 diante do Santos, na 10ª rodada.

Leia mais

Imagem - Bahia e Vitória estão entre os times mais ‘prejudicados’ pelo VAR na Série A

Bahia e Vitória estão entre os times mais ‘prejudicados’ pelo VAR na Série A

Imagem - Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

Imagem - Ba-Vi 504: Bahia busca quebrar tabu no Barradão e Vitória tenta vencer o rival após 11 anos

Ba-Vi 504: Bahia busca quebrar tabu no Barradão e Vitória tenta vencer o rival após 11 anos

Polêmica na decisão do Baianão de 2016

Daronco já tem experiência em clássicos Ba-Vi. Ele apitou o jogo de ida da final do Campeonato Baiano de 2016, realizado no Barradão, quando o Vitória venceu o Bahia por 2x0. A partida, no entanto, ficou marcada por um pênalti polêmico, assinalado após um contato entre Tinga e Vander dentro da área. A penalidade foi convertida por Diego Renan, que abriu o placar naquele confronto.

No duelo de volta, disputado na Arena Fonte Nova e vencido pelo Bahia por 1x0, as controvérsias voltaram a aparecer. Sob a arbitragem do também gaúcho Leandro Pedro Vuaden, o Tricolor reclamou da não marcação de um possível pênalti de Amaral sobre Henrique.

Após a decisão, o então vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, criticou duramente a condução da arbitragem nas duas partidas.

“É difícil ser sério no futebol brasileiro. O Bahia foi claramente prejudicado nos dois jogos. No primeiro, o pênalti inventado para o Vitória tem um time com qualidade e poderia ter nos vencido, mas foi beneficiado. Os árbitros foram bem escolhidos para o resultado ser o que foi. Perdemos a confiança nas competições, temos motivos para isso, muitos motivos”, afirmou o dirigente à época.

Leia mais

Imagem - Sem promoção, Vitória inicia venda de ingressos para o Ba-Vi; confira valores e pontos de venda

Sem promoção, Vitória inicia venda de ingressos para o Ba-Vi; confira valores e pontos de venda

Imagem - Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete

Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete

Imagem - Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Histórico de Daronco apitando a dupla Ba-Vi

Além do polêmico Ba-Vi em 2016 e dos jogos desta temporada, o juiz gaúcho já apitou inúmeros outros jogos da dupla Ba-Vi ao longo da carreira, e os times baianos costumam se dar mal com ele no apito. Ao todo, ele já apitou 14 jogos do Esquadrão, nos quais a equipe conquistou quatro triunfos, cinco empates e cinco derrotas. Nesses jogos, ele aplicou 41 cartões amarelos ao tricolor e nunca expulsou um atleta tricolor. Ele também marcou três pênaltis contra o Bahia e dois a favor nesses jogos.

Enquanto isso ele apitou 16 jogos do Leão, nos quais, o Leão venceu apenas quatro, empatou quatro e foi derrotado oito vezes. Nesses jogos, ele aplicou 41 cartões amarelos ao tricolor e expulsou dois jogadores, um por vermelho direto. Ele também já marcou quatro penaltis a favor do Leão e um contra.

Mais recentes

Imagem - Ancelotti critica apagão do Brasil em virada sofrida contra o Japão: ‘Não está tudo bem’

Ancelotti critica apagão do Brasil em virada sofrida contra o Japão: ‘Não está tudo bem’
Imagem - Promotor não descarta volta de torcida mista no BaVi: 'A expertise existe'

Promotor não descarta volta de torcida mista no BaVi: 'A expertise existe'
Imagem - Sete anos depois, PM diz ainda não é momento para torcida mista no BaVi

Sete anos depois, PM diz ainda não é momento para torcida mista no BaVi

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)