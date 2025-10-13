TRICOLORES NA BRONCA

CBF escolhe árbitro com passado polêmico no Ba-Vi para apitar clássico pela Série A

O gaúcho Anderson Daronco será o árbitro do clássico nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:56

Anderson Daronco Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Anderson Daronco foi o árbitro escolhido pela CBF para comandar o confronto entre Bahia e Vitória, nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 29ª rodada do Brasileirão. Filiado à Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o juiz de 44 anos é integrante do quadro da Fifa desde 2015. A escala completa da arbitragem ainda será divulgada pela entidade.

Na atual temporada, Daronco já apitou 28 partidas, distribuídas entre Copa do Brasil e as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Desse total, cinco envolveram a dupla Ba-Vi. Pelo lado tricolor, ele esteve presente nos triunfos sobre Palmeiras (1x0) e São Paulo (2x1), válidos pela 25ª e 11ª rodadas do Brasileirão, respectivamente; além do empate sem gols com o Sport (18ª rodada) e da derrota por 1x0 para o Flamengo (8ª rodada). Já pelo Leão, o árbitro conduziu a derrota por 1x0 diante do Santos, na 10ª rodada.

Polêmica na decisão do Baianão de 2016

Daronco já tem experiência em clássicos Ba-Vi. Ele apitou o jogo de ida da final do Campeonato Baiano de 2016, realizado no Barradão, quando o Vitória venceu o Bahia por 2x0. A partida, no entanto, ficou marcada por um pênalti polêmico, assinalado após um contato entre Tinga e Vander dentro da área. A penalidade foi convertida por Diego Renan, que abriu o placar naquele confronto.

No duelo de volta, disputado na Arena Fonte Nova e vencido pelo Bahia por 1x0, as controvérsias voltaram a aparecer. Sob a arbitragem do também gaúcho Leandro Pedro Vuaden, o Tricolor reclamou da não marcação de um possível pênalti de Amaral sobre Henrique.

Após a decisão, o então vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques, criticou duramente a condução da arbitragem nas duas partidas.

“É difícil ser sério no futebol brasileiro. O Bahia foi claramente prejudicado nos dois jogos. No primeiro, o pênalti inventado para o Vitória tem um time com qualidade e poderia ter nos vencido, mas foi beneficiado. Os árbitros foram bem escolhidos para o resultado ser o que foi. Perdemos a confiança nas competições, temos motivos para isso, muitos motivos”, afirmou o dirigente à época.

Histórico de Daronco apitando a dupla Ba-Vi

Além do polêmico Ba-Vi em 2016 e dos jogos desta temporada, o juiz gaúcho já apitou inúmeros outros jogos da dupla Ba-Vi ao longo da carreira, e os times baianos costumam se dar mal com ele no apito. Ao todo, ele já apitou 14 jogos do Esquadrão, nos quais a equipe conquistou quatro triunfos, cinco empates e cinco derrotas. Nesses jogos, ele aplicou 41 cartões amarelos ao tricolor e nunca expulsou um atleta tricolor. Ele também marcou três pênaltis contra o Bahia e dois a favor nesses jogos.