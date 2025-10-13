Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Partida será disputada nesta terça-feira (14), às 7h30, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:28

Brasil 5x0 Coreia do Sul - Amistoso internacional
Brasil 5x0 Coreia do Sul - Amistoso internacional Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Após um excelente teste contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP). O confronto amistoso marca o encerramento da Data Fifa de outubro e promete ser mais uma oportunidade para Carlo Ancelotti realizar testes e observar novos nomes antes da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir Japão x Brasil ao vivo

A partida entre Japão e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GE TV (YouTube).

Como chega o Japão

O Japão é um dos grandes expoentes do futebol asiático e teve desempenho dominante nas Eliminatórias, liderando o Grupo C com 23 pontos, 30 gols marcados e apenas 3 sofridos. A equipe também conquistou recentemente a Copa do Leste Asiático, vencendo a Coreia do Sul na decisão.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vitinho (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
1 de 26
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

Como chega o Brasil

Após golear a Coreia do Sul com grande desempenho coletivo, Carlo Ancelotti deve promover diversas mudanças na equipe titular. O treinador italiano pretende testar novas formações e jogadores, especialmente no sistema defensivo.

Prováveis escalações de Japão x Brasil

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr. e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

Leia mais

Imagem - Ancelotti projeta definir elenco da Seleção para a Copa em março e revela se pode convocar Neymar

Ancelotti projeta definir elenco da Seleção para a Copa em março e revela se pode convocar Neymar

Imagem - Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação

Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação

Imagem - Ancelotti celebra goleada 'completa' do Brasil sobre a Coreia, mas prega cautela

Ancelotti celebra goleada 'completa' do Brasil sobre a Coreia, mas prega cautela

Ficha do jogo

  • Jogo: Japão x Brasil
  • Competição: Amistoso Internacional
  • Data: Terça-feira, 14 de outubro de 2025
  • Horário: 7h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Ajinomoto, Tóquio (JAP)
  • Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)
  • Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)
  • VAR: Não informado
  • Onde assistir: Globo, SporTV e GE TV

Mais recentes

Imagem - Ancelotti critica apagão do Brasil em virada sofrida contra o Japão: ‘Não está tudo bem’

Ancelotti critica apagão do Brasil em virada sofrida contra o Japão: ‘Não está tudo bem’
Imagem - Promotor não descarta volta de torcida mista no BaVi: 'A expertise existe'

Promotor não descarta volta de torcida mista no BaVi: 'A expertise existe'
Imagem - Sete anos depois, PM diz ainda não é momento para torcida mista no BaVi

Sete anos depois, PM diz ainda não é momento para torcida mista no BaVi

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)