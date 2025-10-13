AMISTOSO INTERNACIONAL

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Partida será disputada nesta terça-feira (14), às 7h30, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:28

Brasil 5x0 Coreia do Sul - Amistoso internacional Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Após um excelente teste contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio (JAP). O confronto amistoso marca o encerramento da Data Fifa de outubro e promete ser mais uma oportunidade para Carlo Ancelotti realizar testes e observar novos nomes antes da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir Japão x Brasil ao vivo

A partida entre Japão e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GE TV (YouTube).

Como chega o Japão

O Japão é um dos grandes expoentes do futebol asiático e teve desempenho dominante nas Eliminatórias, liderando o Grupo C com 23 pontos, 30 gols marcados e apenas 3 sofridos. A equipe também conquistou recentemente a Copa do Leste Asiático, vencendo a Coreia do Sul na decisão.

Como chega o Brasil

Após golear a Coreia do Sul com grande desempenho coletivo, Carlo Ancelotti deve promover diversas mudanças na equipe titular. O treinador italiano pretende testar novas formações e jogadores, especialmente no sistema defensivo.

Prováveis escalações de Japão x Brasil

Japão: Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. Técnico: Hajime Moriyasu.

Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr. e Gabriel Martinelli. Técnico: Carlo Ancelotti.

