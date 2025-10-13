Acesse sua conta
Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação

Técnico Carlo Ancelotti optou por dar oportunidade a Hugo Souza contra o Japão. Estêvão é dúvida para o amistoso

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:33

Treino da Seleção
Treino da Seleção Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira se prepara para a partida amistosa contra o Japão, nesta terça-feira (14/10), em Tóquio. A equipe verde e amarela entra em campo às 7h30 (de Brasília) com mudanças na escalação.

Em relação à goleada por 5 x 0 sobre a Coreia do Sul, uma troca é certa: Hugo Souza será o goleiro titular contra os japoneses. A ideia da comissão técnica de Carlo Ancelotti é observar o jogador durante um jogo, assim como fez com Bento.

Leia a notícia completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

