CBF

Seleção terá mudança para jogo contra o Japão; veja provável escalação

Técnico Carlo Ancelotti optou por dar oportunidade a Hugo Souza contra o Japão. Estêvão é dúvida para o amistoso

Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 12:33

Treino da Seleção Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira se prepara para a partida amistosa contra o Japão, nesta terça-feira (14/10), em Tóquio. A equipe verde e amarela entra em campo às 7h30 (de Brasília) com mudanças na escalação.

Em relação à goleada por 5 x 0 sobre a Coreia do Sul, uma troca é certa: Hugo Souza será o goleiro titular contra os japoneses. A ideia da comissão técnica de Carlo Ancelotti é observar o jogador durante um jogo, assim como fez com Bento.