A sorte finalmente chega para 3 signos nesta semana entre 13 e 19 de outubro

Energia favorece recomeços, novas oportunidades e o retorno do entusiasmo pela vida

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Shutterstock e IA

A nova semana traz uma virada de energia para quem estava se sentindo preso em velhos padrões. Chegou a hora de deixar para trás o que não flui e abrir espaço para experiências que reacendem a paixão pela vida. Três signos, em especial, sentirão a sorte agir de forma concreta - não como acaso, mas como resposta à coragem de mudar.

Entre esta segunda-feira, dia 13 de outubro, e o domingo, dia 19, o foco é reinventar rotinas, resgatar o entusiasmo e escolher o que realmente faz sentido. Quando você se alinha ao que ama, o universo se alinha a você. Veja a previsão abaixo, do site "Your Tango".

Aquário: A sorte vem no momento em que você decide parar de insistir no que esgota e começa a investir no que inspira. Há muito tempo você se dedica a manter tudo sob controle, mas a verdadeira virada acontece quando você se permite sonhar de novo. Durante esta semana, um recomeço se desenha - seja em projetos, relações ou na forma como você enxerga o próprio futuro. O que parecia distante começa a ganhar forma.

Mensagem do universo: a vida não precisa ser uma maratona; quando há prazer no caminho, a conquista acontece naturalmente.

Gêmeos: A mudança que você esperava chega em pequenas doses de clareza. Você está diante de um ciclo que transforma sua forma de pensar e agir - e, com isso, muda tudo ao redor. O segredo é não se apegar a planos antigos: quanto mais flexível você for, mais portas se abrem. Essa fase favorece descobertas, viagens e conexões que ampliam horizontes.

Mensagem do universo: a sorte não é coincidência - é o reflexo de quem tem coragem de tentar algo novo.

Escorpião: O período marca o início de uma limpeza emocional profunda. Para que a sorte entre, é preciso abrir espaço, e isso começa ao soltar o controle e deixar o coração falar mais alto. Você pode sentir necessidade de rever metas ou até o que entende por sucesso. O movimento é de amadurecimento: quanto mais honesto for com seus sentimentos, mais o universo coopera.

Mensagem do universo: sorte é quando a verdade interna encontra o momento certo de florescer.