Descubra quais são os 5 signos mais espirituais do zodíaco

Alguns signos têm uma conexão natural com o divino e enxergam a vida com profundidade espiritual

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A espiritualidade vai muito além de rituais ou meditação - é uma forma de se conectar profundamente consigo mesmo, com a natureza e com o universo. Algumas pessoas têm essa inclinação de forma natural, e buscam sentido nas experiências da vida, cultivam fé e acreditam na força invisível que guia o destino.

De acordo com a astrologia, certos signos do zodíaco têm uma ligação mais intensa com a sabedoria interior, a intuição e o crescimento da alma. Confira os top 5, na lista do "Times of India".

Peixes: Regido por Netuno, Peixes é o signo mais espiritual do zodíaco. Profundamente intuitivo e empático, sente as emoções e energias que nem sempre são visíveis. Vive em sintonia com o invisível e acredita no poder do amor e da alma. Para os piscianos, a espiritualidade não é uma prática - é um estado de ser, expresso em oração, arte ou pura sensibilidade.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Escorpião: A espiritualidade de Escorpião nasce da transformação. Fascinado pelos mistérios da vida e da morte, busca renascer a cada experiência. Quando se abre ao autoconhecimento, torna-se um verdadeiro curador - alguém que entende que o sofrimento é um portal para a evolução. Escorpianos acreditam que cada fim traz um novo começo, e é dessa fé que vem sua força inabalável.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Virgem: Virgem parece racional e prático, mas sua fé se manifesta no serviço e na dedicação. Regido por Mercúrio, encontra sentido na rotina e vê beleza na simplicidade. Para os virginianos, cuidar de si e dos outros é um ato sagrado. Buscam harmonia no corpo e na mente e acreditam que disciplina também é uma forma de oração.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Câncer: Câncer é pura sensibilidade. Regido pela Lua, compreende o mundo por meio das emoções e da empatia. Sua espiritualidade está no cuidado — com a família, com os sentimentos, com o lar. Os cancerianos têm uma ligação especial com os ciclos da vida e acreditam que o amor é a mais alta forma de fé. Sua intuição é o farol que os guia de volta à paz interior.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Capricórnio: Muitas vezes visto como prático e materialista, Capricórnio guarda uma espiritualidade profunda e silenciosa. Regido por Saturno, acredita na justiça divina, no esforço e na sabedoria do tempo. Costuma despertar para a fé depois de grandes conquistas — quando entende que o verdadeiro sucesso é interno. Para os capricornianos, a espiritualidade é construída passo a passo, com paciência e propósito.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Em resumo, cada signo expressa a espiritualidade de forma única - alguns pela emoção, outros pela razão ou pela vivência. Mas Peixes, Escorpião, Virgem, Câncer e Capricórnio se destacam por enxergar o invisível e viver guiados por uma força maior. Eles nos lembram que fé não é fuga da realidade, mas a coragem de vivê-la com propósito e consciência.

