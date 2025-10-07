ASTROLOGIA

Descubra quais são os 5 signos mais espirituais do zodíaco

Alguns signos têm uma conexão natural com o divino e enxergam a vida com profundidade espiritual

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A espiritualidade vai muito além de rituais ou meditação - é uma forma de se conectar profundamente consigo mesmo, com a natureza e com o universo. Algumas pessoas têm essa inclinação de forma natural, e buscam sentido nas experiências da vida, cultivam fé e acreditam na força invisível que guia o destino.

De acordo com a astrologia, certos signos do zodíaco têm uma ligação mais intensa com a sabedoria interior, a intuição e o crescimento da alma. Confira os top 5, na lista do "Times of India".

Peixes: Regido por Netuno, Peixes é o signo mais espiritual do zodíaco. Profundamente intuitivo e empático, sente as emoções e energias que nem sempre são visíveis. Vive em sintonia com o invisível e acredita no poder do amor e da alma. Para os piscianos, a espiritualidade não é uma prática - é um estado de ser, expresso em oração, arte ou pura sensibilidade.

Escorpião: A espiritualidade de Escorpião nasce da transformação. Fascinado pelos mistérios da vida e da morte, busca renascer a cada experiência. Quando se abre ao autoconhecimento, torna-se um verdadeiro curador - alguém que entende que o sofrimento é um portal para a evolução. Escorpianos acreditam que cada fim traz um novo começo, e é dessa fé que vem sua força inabalável.

Virgem: Virgem parece racional e prático, mas sua fé se manifesta no serviço e na dedicação. Regido por Mercúrio, encontra sentido na rotina e vê beleza na simplicidade. Para os virginianos, cuidar de si e dos outros é um ato sagrado. Buscam harmonia no corpo e na mente e acreditam que disciplina também é uma forma de oração.

Câncer: Câncer é pura sensibilidade. Regido pela Lua, compreende o mundo por meio das emoções e da empatia. Sua espiritualidade está no cuidado — com a família, com os sentimentos, com o lar. Os cancerianos têm uma ligação especial com os ciclos da vida e acreditam que o amor é a mais alta forma de fé. Sua intuição é o farol que os guia de volta à paz interior.

Capricórnio: Muitas vezes visto como prático e materialista, Capricórnio guarda uma espiritualidade profunda e silenciosa. Regido por Saturno, acredita na justiça divina, no esforço e na sabedoria do tempo. Costuma despertar para a fé depois de grandes conquistas — quando entende que o verdadeiro sucesso é interno. Para os capricornianos, a espiritualidade é construída passo a passo, com paciência e propósito.

