Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele

Homem frequentava o local todos os dias há mais de 10 anos e foi encontrado após atitude do funcionário

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:00

Donnell Stallworth salvou cliente
Donnell Stallworth salvou cliente Crédito: Reprodução

Um caso de atenção e empatia acabou salvando uma vida na Flórida, nos Estados Unidos. O cozinheiro Donnell Stallworth percebeu que algo estava errado quando um cliente habitual deixou de aparecer no restaurante em que ele trabalha, da rede The Shrimp Basket. O idoso, que almoçava no local todos os dias há mais de 10 anos, desapareceu de repente, e a intuição do funcionário o levou a investigar.

Donnell Stallworth salvou cliente

Donnell Stallworth salvou cliente por Reprodução
Donnell Stallworth salvou cliente por Reprodução
Donnell Stallworth salvou cliente por Reprodução
1 de 3
Donnell Stallworth salvou cliente por Reprodução

De acordo com a emissora WEAR-TV, Donnell começou a desconfiar quando percebeu que o homem não aparecia há vários dias. Preocupado, ele tentou fazer contato e, ao não conseguir, decidiu ir até a casa do cliente. Chegando lá, encontrou o idoso caído no chão, incapaz de se levantar.

Leia mais

Imagem - Aos 88 anos, Reginaldo Faria surpreende ao surgir com nova namorada de 39 anos

Aos 88 anos, Reginaldo Faria surpreende ao surgir com nova namorada de 39 anos

Imagem - Receita: aprenda a fazer o 'miojo' saudável, fit e proteico que conquistou a internet

Receita: aprenda a fazer o 'miojo' saudável, fit e proteico que conquistou a internet

Imagem - Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

O cozinheiro chamou as autoridades e aguardou a chegada da emergência. O homem foi resgatado com vida e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

A atitude de Donnell foi elogiada pela comunidade local e por colegas de trabalho. Em entrevista, ele afirmou que apenas seguiu seu instinto. “Eu sabia que algo estava errado. Ele nunca deixava de vir. Fiz o que qualquer um faria”, disse.

O restaurante também publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando o funcionário pela iniciativa e destacando a importância de se preocupar com o outro. O cliente, segundo a emissora, segue em recuperação e deve retornar ao restaurante assim que estiver completamente recuperado.

Mais recentes

Imagem - Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira
Imagem - Humberto Carrão dá beijão em atriz em confraternização de ‘Vale Tudo’

Humberto Carrão dá beijão em atriz em confraternização de ‘Vale Tudo’
Imagem - Aos 88 anos, Reginaldo Faria surpreende ao surgir com nova namorada de 39 anos

Aos 88 anos, Reginaldo Faria surpreende ao surgir com nova namorada de 39 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
01

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos
02

Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
03

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local