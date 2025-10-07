Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 20:00
Um caso de atenção e empatia acabou salvando uma vida na Flórida, nos Estados Unidos. O cozinheiro Donnell Stallworth percebeu que algo estava errado quando um cliente habitual deixou de aparecer no restaurante em que ele trabalha, da rede The Shrimp Basket. O idoso, que almoçava no local todos os dias há mais de 10 anos, desapareceu de repente, e a intuição do funcionário o levou a investigar.
Donnell Stallworth salvou cliente
De acordo com a emissora WEAR-TV, Donnell começou a desconfiar quando percebeu que o homem não aparecia há vários dias. Preocupado, ele tentou fazer contato e, ao não conseguir, decidiu ir até a casa do cliente. Chegando lá, encontrou o idoso caído no chão, incapaz de se levantar.
O cozinheiro chamou as autoridades e aguardou a chegada da emergência. O homem foi resgatado com vida e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.
A atitude de Donnell foi elogiada pela comunidade local e por colegas de trabalho. Em entrevista, ele afirmou que apenas seguiu seu instinto. “Eu sabia que algo estava errado. Ele nunca deixava de vir. Fiz o que qualquer um faria”, disse.
O restaurante também publicou uma mensagem nas redes sociais parabenizando o funcionário pela iniciativa e destacando a importância de se preocupar com o outro. O cliente, segundo a emissora, segue em recuperação e deve retornar ao restaurante assim que estiver completamente recuperado.