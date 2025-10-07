RELACIONAMENTO

Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Alguns indícios de infidelidade são tão sutis que passam despercebidos até mesmo por quem está dentro da relação

A traição raramente acontece de forma repentina. Antes de vir à tona, ela costuma dar pequenos sinais, como mudanças discretas de comportamento, distanciamento emocional e atitudes que fogem da rotina do casal. Segundo a terapeuta belga Esther Perel, especialista em relacionamentos e autora do livro “The State of Affairs: Rethinking Infidelity”, esses comportamentos sutis muitas vezes revelam uma desconexão emocional profunda que antecede a infidelidade. Observar esses detalhes, de acordo com ela e outros especialistas, pode ajudar a identificar quando algo não vai bem.

1. Mudanças no comportamento afetivo

Quando o parceiro se torna mais frio, distante ou, ao contrário, exageradamente carinhoso de uma hora para outra, é um alerta. A oscilação entre indiferença e atenção excessiva costuma revelar desconforto ou tentativa de disfarçar algo.

2. Rotina misteriosa

Passar a sair com mais frequência, chegar tarde em casa ou alegar compromissos de trabalho fora do padrão pode indicar que o parceiro está escondendo alguma coisa.

3. Preocupação repentina com a aparência

Cuidar da imagem é saudável, mas uma mudança brusca no estilo, no perfume ou na forma de se vestir sem motivo aparente pode sugerir que há alguém novo na história.

4. Celular e redes sociais sob sigilo

Evitar deixar o telefone à vista, apagar mensagens ou usar senhas novas sem explicação são sinais de que há informações sendo escondidas.

5. Desinteresse pela convivência

Quando o tempo juntos deixa de ser prioridade e o parceiro evita programas a dois, a conexão emocional pode estar enfraquecida.

6. Novos interesses “inofensivos”

Novos hobbies são bem-vindos, mas quando passam a consumir o tempo que antes era compartilhado, é importante observar se não há alguém envolvido nessas atividades.

7. Indiferença emocional

Talvez o sinal mais doloroso: quando a pessoa deixa de demonstrar empatia, carinho ou curiosidade sobre o outro. A desconexão afetiva, segundo terapeutas, costuma ser o prenúncio mais claro de que o vínculo está sendo dividido.