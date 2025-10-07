Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Alguns indícios de infidelidade são tão sutis que passam despercebidos até mesmo por quem está dentro da relação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:30

Traição e infidelidade
Traição e infidelidade Crédito: Freepik

A traição raramente acontece de forma repentina. Antes de vir à tona, ela costuma dar pequenos sinais, como mudanças discretas de comportamento, distanciamento emocional e atitudes que fogem da rotina do casal. Segundo a terapeuta belga Esther Perel, especialista em relacionamentos e autora do livro “The State of Affairs: Rethinking Infidelity”, esses comportamentos sutis muitas vezes revelam uma desconexão emocional profunda que antecede a infidelidade. Observar esses detalhes, de acordo com ela e outros especialistas, pode ajudar a identificar quando algo não vai bem.

Traição e infidelidade

Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
1 de 14
Traição e infidelidade por Freepik

1. Mudanças no comportamento afetivo

Quando o parceiro se torna mais frio, distante ou, ao contrário, exageradamente carinhoso de uma hora para outra, é um alerta. A oscilação entre indiferença e atenção excessiva costuma revelar desconforto ou tentativa de disfarçar algo.

2. Rotina misteriosa

Passar a sair com mais frequência, chegar tarde em casa ou alegar compromissos de trabalho fora do padrão pode indicar que o parceiro está escondendo alguma coisa.

3. Preocupação repentina com a aparência

Cuidar da imagem é saudável, mas uma mudança brusca no estilo, no perfume ou na forma de se vestir sem motivo aparente pode sugerir que há alguém novo na história.

4. Celular e redes sociais sob sigilo

Evitar deixar o telefone à vista, apagar mensagens ou usar senhas novas sem explicação são sinais de que há informações sendo escondidas.

Leia mais

Imagem - Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Imagem - Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Imagem - Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

5. Desinteresse pela convivência

Quando o tempo juntos deixa de ser prioridade e o parceiro evita programas a dois, a conexão emocional pode estar enfraquecida.

6. Novos interesses “inofensivos”

Novos hobbies são bem-vindos, mas quando passam a consumir o tempo que antes era compartilhado, é importante observar se não há alguém envolvido nessas atividades.

7. Indiferença emocional

Talvez o sinal mais doloroso: quando a pessoa deixa de demonstrar empatia, carinho ou curiosidade sobre o outro. A desconexão afetiva, segundo terapeutas, costuma ser o prenúncio mais claro de que o vínculo está sendo dividido.

Perceber esses sinais não significa confirmar uma traição, mas entender que o relacionamento precisa de diálogo, transparência e, muitas vezes, reavaliação. Ignorar o que o comportamento revela pode ser o primeiro passo para perder o que ainda pode ser reconstruído.

Tags:

Casamento Traição Traição E Infidelidade

Mais recentes

Imagem - João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026

João Gomes fará show no Camarote Salvador no Carnaval 2026
Imagem - Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele

Cozinheiro nota que cliente fiel desapareceu, decide investigar e salva a vida dele
Imagem - Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

Menina que acertou assassino de Odete Roitman em 1988 revela novo palpite para o remake; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
01

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos
02

Bebê de 6,5 kg nasce de parto normal, sofre sequelas e a mãe precisa de 55 pontos

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
03

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local