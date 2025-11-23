FALA, TREINADOR!

Ceni valoriza triunfo do Bahia contra o Vasco e explica expulsão de Mingo: ‘Não culpo o árbitro 100%’

Treinador apontou domínio do Esquadrão contra os cariocas partida na Fonte Nova

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:53

Rogério Ceni avaliou triunfo do Bahia em coletiva de imprensa Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni analisou o triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo (22), na Arena Fonte Nova, e destacou o controle que o time teve ao longo da partida. Apesar da atuação pouco inspirada ofensivamente, o Tricolor conseguiu o triunfo com um gol de Erick Pulga após a expulsão de David, resultado que recolocou o Esquadrão na briga direta por vaga na Libertadores.

Na avaliação de Ceni, o Bahia foi superior durante praticamente todo o confronto, ainda que tenha voltado a sofrer com a dificuldade de transformar domínio em gols. “Bom, sobre o jogo, eu acho que fomos dominantes os 90 minutos, ou, sei lá, 90% do jogo. Tivemos o controle, melhores oportunidades. Continuamos sofrendo para fazer um número maior de gols, mas passamos zerados na parte defensiva, quase sem trabalho”, afirmou.

Um dos momentos polêmicos da partida foi a expulsão de Santiago Mingo, que recebeu o segundo amarelo ao demorar para deixar o campo quando seria substituído. Ceni revelou que houve um erro interno na comunicação da mudança. “Estava na dúvida entre Kanu e Santi para sair. Conversei com o Charles [assistente] antes de tomar a decisão e esqueci de avisar que ia ser o Santi. Acho que o Charles preencheu com um número errado e levantou a placa. Depois o Santi viu a placa levantada com o 21. Na expulsão, acho que poderia haver bom senso do árbitro e ele também poderia ter saído mais rápido. Não culpo o árbitro 100%”, explicou.

A confusão ocorreu pouco depois de o Bahia ter aberto o placar com Erick Pulga, que comemorou o gol emocionado após retorno de lesão e ainda saiu sentindo dores após pisão. Com a expulsão, o Tricolor teve de administrar o resultado nos minutos finais, apesar de a vantagem numérica ter durado pouco. Ainda assim, a equipe segurou a vitória que a recolocou na sexta posição da tabela, agora com 56 pontos.

Ceni também projetou os últimos compromissos do Bahia no Brasileirão e reforçou a importância de conquistar pontos fora de casa. “Todos os jogos fora foram grandes oportunidades. Alguns nós conseguimos, poucos: contra Red Bull, Corinthians e Palmeiras. Agora são os últimos jogos do campeonato. Se a gente quiser a vaga direta na Libertadores, é necessário compensar uma vitória longe de casa”, afirmou.