Fim da culpa: tire a sua sorte do dia para esta segunda-feira (24)

Elis Freire

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00

Não deu para fazer nesse ano? Não precisa de correria! Chegamos mais uma vez ao final de um ano repleto de desafios, mas também de conquistas. É normal que nesse momento muitas vezes nos culparmos pelo que não deu certo, pelo que não fluiu, mas não se deixe consumir por esse sentimento ruim.



É o momento de refletir sobre o que deu certo e se planejar para colocar em prática em 2026 o que não foi possível este ano. Para isso, será preciso deixar a procrastinação de lado!

A sorte do dia te incentiva a planejar melhor seus objetivos e prioridades para 2026, para que as coisas ocorram como você espera, mas caso isso não aconteça, a frustração não é a solução.

Ainda é tempo!

