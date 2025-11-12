Acesse sua conta
Hora de ter sabedoria: tire a sua sorte do dia para esta quarta (12)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para ser sábio e evitar tomar decisões precipitadas. Esta quarta (13) exige que cada passo seja pensado com calma e cautela e com clareza na mente, sem fazer estardalhaço. Uma dica é buscar agir da forma correta, mesmo que isso leve mais tempo e paciência para alcançar os seus objetivos. 

A sorte do dia mostra ainda que olhar para os mais velhos e para aqueles que nos criaram pode ser um caminho de beber na fonte e aprender a ser a uma pessoa melhor a cada dia. 

LEIA MAIS 

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente

A mensagem do dia é a seguinte:

As almas dos velhos e das crianças brincam no mesmo tempo. As crianças ainda sabem aquilo que os velhos esqueceram e têm de aprender de novo: que a vida é brinquedo que para nada serve, a não ser para a alegria!

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

