Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

É hora de deixar o passado e se abrir para o que realmente está alinhado com a sua verdade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:03

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

O Anjo da Transformação anuncia um período de transformação que não poderá mais ser adiado. As próximas semanas prometem viradas intensas, decisões corajosas e novos caminhos se abrindo para quem tiver fé no que o destino está preparando. É hora de deixar o passado e se abrir para o que realmente está alinhado com a sua verdade.

Touro

O anjo traz um chamado para se libertar de velhos padrões. Mudanças profissionais e emocionais podem exigir que você saia da zona de conforto, mas tudo caminha para um amadurecimento real.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Libra

Transformações em relacionamentos e parcerias exigirão equilíbrio e firmeza. O anjo mostra que é hora de escolher com o coração, mas sem esquecer a razão.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Escorpião

Um ciclo chega ao fim e outro começa. Deixe ir o que não cabe mais e abrace as oportunidades que o universo coloca à sua frente.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Capricórnio

O anjo pede coragem para mudar de rota. Mesmo que o novo assuste, é exatamente ele que trará prosperidade e estabilidade no futuro.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Mensagem do dia: quando a vida pedir para mudar, confie. O que parece incerteza hoje será libertação amanhã.

