Hora de se desafiar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia para se enxergar além dos seus limites. Esta quinta (13) nos lembra que as vezes podemos mais do que imaginamos, mas somos barrados pelo medo. A energia de superação estará presente ao longo de todo dia e se desafiar com pequenas metas pode ser interessante para mostrar a si mesmo que se é capaz e construir autoestima.

A sorte do dia ensina ainda que o apego nem sempre é um sentimento positivo na nossa vida e que em muitas áreas o receio por enfrentar o novo pode estar jogando oportunidades no lixo a cada dia.

A mensagem do dia é a seguinte:

"Se você não se desafiar, nunca saberá o quão longe pode chegar" - Lavínia Lins