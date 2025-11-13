Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de se desafiar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (13)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um dia para se enxergar além dos seus limites. Esta quinta (13) nos lembra que as vezes podemos mais do que imaginamos, mas somos barrados pelo medo. A energia de superação estará presente ao longo de todo dia e se desafiar com pequenas metas pode ser interessante para mostrar a si mesmo que se é capaz e construir autoestima. 

A sorte do dia ensina ainda que o apego nem sempre é um sentimento positivo na nossa vida e que em muitas áreas o receio por enfrentar o novo pode estar jogando oportunidades no lixo a cada dia. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente

A mensagem do dia é a seguinte:

"Se você não se desafiar, nunca saberá o quão longe pode chegar" - Lavínia Lins

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Mercúrio Retrógrado: 4 signos vão sofrer perdas nos próximos dias

Imagem - Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos

Tarot desta quinta (13 de novembro) aponta chuva de prosperidade financeira e virada da sorte para os signos
Imagem - Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

Touro, Leão e Capricórnio passam por um grande teste do universo nesta quinta-feira (13 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher que recebeu coração de Eloá morreu durante pandemia: 'Muito triste'
01

Mulher que recebeu coração de Eloá morreu durante pandemia: 'Muito triste'

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
03

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
04

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade