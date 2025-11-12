TEMPORAL

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Chuva deve ser mais frequente em todas as regiões do país

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 12:12

Previsão é que haja mais temporais no Brasil Crédito: Shutterstock

A formação de três ciclones extratropicais no Atlântico Sul deve provocar o avanço de novas frentes frias e reduzir o calor característico da primavera em várias regiões do país. A previsão é de que os sistemas se formem entre os dias 16 e 30 de novembro.

O primeiro ciclone deve se desenvolver no dia 16, e o segundo, no dia 19, ambos no Atlântico Sul, próximos à costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A partir daí, as frentes frias associadas a esses sistemas devem avançar em direção ao Sudeste, provocando queda nas temperaturas, aumento da nebulosidade e chuvas em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O terceiro ciclone extratropical deve se formar na última semana de novembro, reforçando o tempo instável no país e mantendo as temperaturas abaixo da média em parte do Sul e Sudeste. Em contrapartida, o Centro-Oeste e o Nordeste devem continuar sob influência de massas de ar quente e úmido, com chuvas irregulares e períodos de abafamento, apesar de eventuais trânsitos de frentes frias mais fracas.

Os meteorologistas explicam que, embora esses ciclones não representem risco direto à população, podem provocar ventos fortes no litoral, especialmente entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, além de aumento da agitação marítima. No litoral paulista e fluminense, as ondas podem atingir dois a três metros em alguns momentos.