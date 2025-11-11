Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Perfumes nacionais unem sofisticação, fixação e originalidade, oferecendo luxo sem pesar no bolso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 21:12

Perfumes nacionais rivalizam com importados caros
Perfumes nacionais rivalizam com importados caros Crédito: Gerada por IA

Os perfumes nacionais têm provado que não é preciso gastar fortunas para exalar luxo. Marcas como Natura, O Boticário e Eudora investem em tecnologia, matérias-primas de alta qualidade e combinações originais, criando fragrâncias capazes de competir com os grandes nomes da perfumaria internacional.

Leia mais

Imagem - Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Além da qualidade, os aromas brasileiros se adaptam melhor ao nosso clima e estilo de vida, equilibrando elegância e leveza em perfumes que funcionam tanto no dia a dia quanto em ocasiões especiais. Confira cinco opções que se destacam pela fixação, originalidade e sofisticação.

5 perfumes brasileiros que superam os importados de luxo

Egeo Dolce (O Boticário): Doce, intenso e marcante, com marshmallow e framboesa por Divulgação
Una Artisan (Natura): Elegante e refinado, mistura floral e amadeirado por Divulgação
Lyra (Eudora): Sofisticado e versátil, frutas vermelhas e fundo cremoso por Divulgação
Coffee Woman Seduction (O Boticário): Ousado e envolvente, com café e baunilha por Divulgação
Essencial Oud (Natura): Potente e original, oud com especiarias e notas florais por Divulgação
1 de 5
Egeo Dolce (O Boticário): Doce, intenso e marcante, com marshmallow e framboesa por Divulgação

Confira cinco destaques que se destacam por sofisticação, durabilidade e originalidade:

Egeo Dolce (O Boticário)

Fragrância gourmand com marshmallow, framboesa e baunilha. Intensa, doce e com fixação prolongada, mantém leveza sem perder presença.

Una Artisan (Natura)

Equilíbrio refinado de notas florais, especiarias e fundo amadeirado. Elegante e discreto, ideal para ocasiões sociais e profissionais.

Lyra (Eudora)

Combinação de frutas vermelhas, florais e fundo amadeirado cremoso. Sofisticado, intenso e versátil, perfeito para climas quentes.

Coffee Woman Seduction (O Boticário)

Notas de café, baunilha e musk criam aroma ousado e envolvente, com projeção marcante e identidade tipicamente brasileira.

Essencial Oud (Natura)

Interpretação sofisticada do oud, com especiarias e notas florais. Potente, duradouro e original, rivalizando com perfumes internacionais de luxo.

Os perfumes nacionais estão mostrando que luxo não precisa custar uma fortuna. O Egeo Dolce (O Boticário) sai por cerca de R$ 202,80 no combo com desodorante e body spray, ou R$ 74,98 na versão de 90 ml, oferecendo aroma doce e marcante. O sofisticado Una Artisan (Natura), opção premium da marca, custa R$ 209,90 na Shopee e é perfeito para ocasiões especiais. Já o Lyra (Eudora), vendido por R$ 130,41 no Mercado Livre, combina versatilidade e elegância para o dia a dia.

Para quem busca fragrâncias ousadas e envolventes, o Coffee Woman Seduction (O Boticário) custa R$ 189,90 e se destaca pelo aroma marcante. O Essencial Oud (Natura), disponível por R$ 167,00, entrega uma fragrância potente e duradoura que rivaliza com perfumes importados. Essas opções nacionais provam que é possível unir qualidade, sofisticação e preço acessível em um único frasco.

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça

Impasse entre compositor baiano e Xanddy Harmonia vira caso de Justiça
Imagem - Chega ao fim relação de Mariana Ximenes com empresário milionário

Chega ao fim relação de Mariana Ximenes com empresário milionário

MAIS LIDAS

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
01

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Resultado da Lotofácil 3536, desta terça-feira (11)
02

Resultado da Lotofácil 3536, desta terça-feira (11)

Imagem - Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'
03

Repórter da Record denuncia violência obstétrica durante o parto da filha: 'Me recuperando emocionalmente'

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina