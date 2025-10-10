Acesse sua conta
Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Fragrância luxuosa inspirada em Paris agora tem versão mais barata lançada pela WePink

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:27

Lost In Paris ganha versão barata da WePink por menos de R$ 100
Lost In Paris ganha versão barata da WePink por menos de R$ 100 Crédito: Reprodução

O perfume Lost In Paris, de Roja Dove, é conhecido por sua sofisticação e notas gourmand que lembram sobremesas francesas refinadas. Com aroma de laranja caramelizada, rum, baunilha bourbon e âmbar cinza, o lançamento da marca britânica custa cerca de R$ 6.176,30 no site oficial.

Lost In Paris da Roja

Lost In Paris da Roja por Reprodução
Lost In Paris da Roja por Reprodução
Lost In Paris da Roja por Reprodução
Lost In Paris da Roja por Reprodução
1 de 4
Lost In Paris da Roja por Reprodução

Inspirada por essa fragrância de luxo, a WePink, de Virgínia Fonseca e Samara Pink, lançou uma versão acessível chamada Feive, com preço promocional de R$ 94,90. O perfume mantém a essência gourmand, combinando notas cítricas de abertura, caramelo e manteiga no coração, e musk, baunilha e canela no fundo, criando um aroma doce, marcante e sofisticado.

Feive da WePink

Feive da WePink por Reprodução
Feive da WePink por Reprodução
Feive da WePink por Reprodução
1 de 3
Feive da WePink por Reprodução

A versão acessível promete entregar a experiência sensorial do original, mas para um público maior, trazendo glamour e charme das fragrâncias de luxo por um valor bem mais amigável.

