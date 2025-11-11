Acesse sua conta
Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Sidiney de Moraes, que fez história em 2003, contou o destino do dinheiro e o motivo de se manter longe dos holofotes

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 20:01

Show do Milhão
Show do Milhão Crédito: Reprodução

O “Show do Milhão”, clássico game show do SBT criado por Silvio Santos, marcou gerações ao desafiar participantes com perguntas de conhecimento geral e um prêmio máximo de R$ 1 milhão. Em mais de vinte anos de programa, apenas um competidor conseguiu alcançar o feito: Sidiney de Moraes, ex-funcionário do Banco do Brasil e morador do Mato Grosso do Sul.

A vitória histórica aconteceu em 22 de outubro de 2003, quando Sidiney acertou a pergunta final: “Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula?”. Convicto, respondeu “6 e 27 de outubro” e ouviu Silvio Santos anunciar, em meio a papel picado e aplausos, que havia se tornado milionário.

Em entrevista ao jornal O Globo, Sidiney revelou como utilizou o prêmio. Doou R$ 100 mil para cada um dos filhos, R$ 15 mil para um familiar próximo e dividiu outros R$ 5 mil entre parentes. Desde então, leva uma vida reservada em seu estado natal e evita aparições públicas. Em 2017, chegou a recusar um convite do SBT para reencontrar Silvio Santos. “Tem gente que faz loucura por causa de mixaria. É perigoso”, explicou.

O “Show do Milhão” foi exibido originalmente entre 1999 e 2009, voltou em 2021 com Celso Portiolli e atualmente é um quadro fixo do Programa Silvio Santos, sob o comando de Patrícia Abravanel. Mesmo com tantas versões, Sidiney de Moraes segue como o único participante a conquistar o prêmio máximo da atração.

