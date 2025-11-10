Acesse sua conta
Adriane Galisteu revela reação do marido às homenagens a Ayrton Senna: 'Ele me ama com tudo o que vivi'

Apresentadora comenta repercussão da série Meu Ayrton e diz que Alexandre Iódice lida com o passado dela com naturalidade e admiração

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:23

Adriane Galisteu ao lado do marido e do ex Crédito: Reprodução

Após o lançamento da série Meu Ayrton, da HBO Max, Adriane Galisteu voltou a falar sobre o relacionamento que viveu com Ayrton Senna, tema central da produção. A apresentadora contou que o atual marido, Alexandre Iódice, lida com serenidade com as homenagens que ela faz ao ex-piloto e que nunca houve desconforto entre eles por causa disso.

“Nunca teve uma conversa porque o Alê já era meu amigo antes. A gente se conhece há bastante tempo. Ele sempre acompanhou a minha vida, assim como eu acompanhei a dele. Acho que para um relacionamento funcionar, tem que ter algumas bases além do tesão, do amor e da paixão. Tem que ter confiança e admiração”, afirmou Adriane.

Para ela, a chave de uma relação saudável está em aceitar o passado do outro, sem tentar apagá-lo. “Quando você conhece alguém, você tem que comprar esse pacote todo da pessoa, o passado, o presente e o que ela ainda vai se tornar. Tem gente que apaga coisa para poder se relacionar. Está tudo errado, né? Passado também é história e faz parte da gente”, explicou.

A apresentadora destacou ainda que o marido também sempre teve carinho pelo ídolo brasileiro. “O Alê também era fã do Ayrton. Então, a gente nunca nem conversou sobre isso”, revelou.

Em tom de admiração, Adriane definiu Alexandre como um parceiro em todas as fases da vida. “O Alê, mais do que meu marido, é o meu companheiro. Ele está ao meu lado, não está atrás nem na minha frente. Ele me ama com todos os meus defeitos, qualidades e passado. A mesma coisa sinto em relação a ele”, declarou.

